Сутормин объяснил пользу матча с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Црвены Звезды».

«Учитывая, что идет подготовка к сезону — хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком.

Приятно, что будем играть в Сочи на «Фиште». Думаю, там много отдыхающих. Соберется много болельщиков, будет хорошая атмосфера. Никаких проблем долететь туда я не вижу. Это будет только плюсом. Нам приятно играть в хорошей атмосфере, когда много болельщиков. Все давно этого ждали. Надеюсь, все стадионы в этом году будут заполняться по максимуму», – сказал игрок.