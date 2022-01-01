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Сутормин объяснил пользу матча с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Црвены Звезды».

«Учитывая, что идет подготовка к сезону — хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком.

Приятно, что будем играть в Сочи на «Фиште». Думаю, там много отдыхающих. Соберется много болельщиков, будет хорошая атмосфера. Никаких проблем долететь туда я не вижу. Это будет только плюсом. Нам приятно играть в хорошей атмосфере, когда много болельщиков. Все давно этого ждали. Надеюсь, все стадионы в этом году будут заполняться по максимуму», – сказал игрок.

  • Матч в Сочи начнется в 20:00 по Москве.
  • Обе команды – чемпионы своих стран.
  • «Зенит» вскоре купит защитника «Црвены Звезды».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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