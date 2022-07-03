Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Мостового и Кассьерры

Да! И особо хотел бы отметить Михаила Кержакова, который сегодня "забыл" о своем статусе надежного среднего вратаря, и совершил целый ряд классных красивых сейвов и успешных выходов из ворот навстречу атаке соперника. В общем - играл здорово! Продолжил отличаться после отличных пенальти в недавнем матче с Сочи.
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (2:1) в товарищеском матче.
Голы в составе победителей забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Колумбиец забил спустя три минуты после выхода на замену в своей дебютной игре за петербургскую команду.
9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Суперкубке России.
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 53; 2:0 – Кассьерра, 74; 2:1 – Катай, 80.