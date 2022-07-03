Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Мостового и Кассьерры

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (2:1) в товарищеском матче.

Голы в составе победителей забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Колумбиец забил спустя три минуты после выхода на замену в своей дебютной игре за петербургскую команду.

9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Суперкубке России.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 53; 2:0 – Кассьерра, 74; 2:1 – Катай, 80.