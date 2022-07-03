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Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Мостового и Кассьерры

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (2:1) в товарищеском матче.

Голы в составе победителей забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Колумбиец забил спустя три минуты после выхода на замену в своей дебютной игре за петербургскую команду.

9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Суперкубке России.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 53; 2:0 – Кассьерра, 74; 2:1 – Катай, 80.

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Источник: «Бомбардир»

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03.07.2022 21:58
Комментарии10
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    Рейтинг: +16258

    житель СПб 1 час назад

    Да! И особо хотел бы отметить Михаила Кержакова, который сегодня "забыл" о своем статусе надежного среднего вратаря, и совершил целый ряд классных красивых сейвов и успешных выходов из ворот навстречу атаке соперника. В общем - играл здорово! Продолжил отличаться после отличных пенальти в недавнем матче с Сочи.

    2
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    Рейтинг: +1177

    tushkanlz 1 час назад

    «Црвену Звезду» в рпл бы, по первому тайму - достойнейший конкурент нашему чемпиону...

    4
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    Рейтинг: +16258

    житель СПб 1 час назад

    Даже трудно этот матч назвать подготовкой, тренировкой к Суперкубку. Не хочу обидеть обе команды - не только Спартак, но и Зенит - но они обе играют с гораздо большим браком между собой. Не уверен, что и предстоящий матч станет исключением. А сегодня - очень порадовался. Было мало ошибок, был настоящий футбол, обе команды играли до конца, и Зенит шел вперед до последней минуты, стремился забить еще. Правда, Зениту повезло в первом тайме - ЦЗ могла несколько раз забить, но чего-то им не хватало. С другой стороны, стоит признать, что в 1 тайме было и больше грубой игры со стороны ЦЗ. В общем, сегодняшний футбол - это то, на что надо ориентироваться в нашем Чемпе! Подумалось, что такие матчи стоит сделать ежегодными. И еще подумал - что такой

    1
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    Рейтинг: +16258

    житель СПб > житель СПб 1 час назад

    А вот что удивляет - так это такое малое количество комментариев после игры. Ребята-спартаковцы, где вы? Неужто не смотрели, не получали удовольствие от футбола? (Язвительные антиспартаковцы сказали бы, что в стане Спартака притихли... от игры Зенита).

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    Рейтинг: +4748

    Красногорск_Фан > житель СПб 1 час назад

    На счет спартаковцев не знаю. Не хочу обидеть, переключил в 1-м тайме было скучно и не высокие скорости. Может во 2-м было немного интересней

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    Рейтинг: +16258

    житель СПб > Красногорск_Фан 1 час назад

    А зря! (переключили). В 1 была очень напряженная борьба (потому и много борьбы со стороны ЦЗ), а во втором команды больше играли именно в футбол. Было много красивых атак - с обеих сторон.

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    Рейтинг: +10944

    Алексей З > житель СПб 1 час назад

    Наверно я другой матч смотрел , но первый тайм это пенсионеры играли. Очень медленно.
    Может поэтому вы ошибок не видели, хотя два раза ЦЗ простила.
    Во втором забегали, замены. Двоякое впечатление.

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    Рейтинг: +16457

    paracetamol 2 часа назад

    Зенит давит всех! Звезде Дзюбы не хватило.

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    Рейтинг: +3831

    ААМ 2 часа назад

    Зенит победил заслуженно. Лучший на поле Кузяев.

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    Рейтинг: +16258

    житель СПб 2 часа назад

    Отличный матч! Порадовали обе команды!

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