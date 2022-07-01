Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka)

Представители бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева пытаются найти ему новую команду в Турции.

По информации Eurostavka, услуги 32-летнего футболиста были предложены четырем клубам – это «Карагюмрюк», «Касымпаша», «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».