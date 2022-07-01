Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka)

Представители бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева пытаются найти ему новую команду в Турции.
По информации Eurostavka, услуги 32-летнего футболиста были предложены четырем клубам – это «Карагюмрюк», «Касымпаша», «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
- Сообщалось, что интерес к нему проявляют «Химки» и «Алания».
Источник: Eurostavka