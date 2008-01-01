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Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka)

Представители бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева пытаются найти ему новую команду в Турции.

По информации Eurostavka, услуги 32-летнего футболиста были предложены четырем клубам – это «Карагюмрюк», «Касымпаша», «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
  • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
  • Сообщалось, что интерес к нему проявляют «Химки» и «Алания».

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Источник: Eurostavka

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1929

    DMитрий 2 часа назад

    Заголовок звучит так, как будто кому-то в барделе предлагают старую, никому не нужную шлюху.

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    Рейтинг: +93

    Аден 2 часа назад

    бомж-дЗюпа от этой новости уже "фейрверки" на стрелку пускает.

    0
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    Рейтинг: +1221

    fakeid 2 часа назад

    если прочитать эти 4 названия быстро и вслух - то можно вызвать дезеува.
    *лайфхак для спартачей.

    0
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    Рейтинг: +10896

    Алексей З 2 часа назад

    Интересно , турок предупредили , что он играет только по 50-60 минут ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1929

    DMитрий > Алексей З 2 часа назад

    И в лучшем случае через матч, - если повезёт. А то и через полгода на...

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    Рейтинг: +16227

    житель СПб 3 часа назад

    Вот только в качестве кого? (Без обид). Как футболист он вряд ли нужен сейчас приличному клубу.

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