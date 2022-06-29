Дзагоев ведет переговоры с двумя клубами

Алан Дзагоев может перейти в «Аланию». Об этом сообщил вице-президент клуба Данил Гуриев.

На бывшего игрока ЦСКА также претендуют «Химки».

«Сейчас идут переговоры с Дзагоевым. Ждем ответа от Алана. Я считаю, что ему сделано адекватное предложение. Его первая реакция: «Хочу домой». Постараемся договориться. В ближайшие две недели все решится.

У него есть еще предложение от «Химок». Надеюсь, что он может поменять одну лигу на другую ради родной команды», – сказал Гуриев.

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 года. В мае он покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.

«Алания» выступает в ФНЛ.

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