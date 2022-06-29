Кузнецов: «Если Ваноли уходит, значит Бакаев должен остаться. Где логика?»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

– Бакаева убирают, подписывают не понятно кого. Хотя человек играет в гарантированный, качественный футбол, именно спартаковский, который мы раньше видели у Титова, Тихонова, Аленичева...

Я не ставлю его пока рядом с ними, но Зелимхан также любит комбинационный стиль. Творит на поле, как они раньше.

– Не оценили?

– Надо цепляться за такого игрока, а вы убираете. Где логика? Объясните мне, кто принял решение убрать Бакаева? Если Ваноли уходит, значит Бакаев должен остаться, раз он не вписывался в схему «Спартака» при итальянце.

Но приходит новый наставник, который даже его ни разу не видел – и все равно Зелимхана убирают. Получается не Абаскаль это делает, а руководители «красно-белых».

Бакаев перешел в «Зенит» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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