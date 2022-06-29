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  • Кузнецов: «Если Ваноли уходит, значит Бакаев должен остаться. Где логика?»

Кузнецов: «Если Ваноли уходит, значит Бакаев должен остаться. Где логика?»

29 июня 2022, 00:36
3

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

– Бакаева убирают, подписывают не понятно кого. Хотя человек играет в гарантированный, качественный футбол, именно спартаковский, который мы раньше видели у Титова, Тихонова, Аленичева...

Я не ставлю его пока рядом с ними, но Зелимхан также любит комбинационный стиль. Творит на поле, как они раньше.

– Не оценили?

– Надо цепляться за такого игрока, а вы убираете. Где логика? Объясните мне, кто принял решение убрать Бакаева? Если Ваноли уходит, значит Бакаев должен остаться, раз он не вписывался в схему «Спартака» при итальянце.

Но приходит новый наставник, который даже его ни разу не видел – и все равно Зелимхана убирают. Получается не Абаскаль это делает, а руководители «красно-белых».

  • Бакаев перешел в «Зенит» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Накануне Бакаев забил дебютный гол за «Зенит» – против «Сочи» (1:1; 4:2 по пенальти).

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Кузнецов Дмитрий Ваноли Паоло Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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VVM1964
1656453311
Америку открыл, это и без тебя было понятно, что у Бакаева "терки или непонятки" с руководством и к его игровому уровню это не имеет никакого значения (((
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Alex Flash
1656462662
высказываясь на скользские темы надо быть на все 100 уверенным в своей правоте, А так это - просто треп. Бакаша хотел характер показать-он его показал
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Enter2006
1656487143
Ваноли не хотел уходить, чтобы не писала жёлтая пресса и какие бы поводы не придумывала. Но я думаю он сделал правильный выбор, когда вопрос встал или семья или Спартак. Именно его семья категорически попросила не оставаться в России, Ваноли долго вёл спор а потом понял что семья важнее, за что его упрекать. Решение убрать Бакаева вообще не связано с Ваноли... Зачем "писю к носу" притягивать.
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