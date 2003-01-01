Федун рассказал, как повлияет на «Спартак» его уход из «Лукойла»

Просто так с таких должностей не уходят. Либо уход от санкций, либо передел собственности
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход с должности вице-президента «Лукойла».
«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» – делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», – цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».
- Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- Он занимал должность вице-президента «Лукойла» с 1994 года.
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