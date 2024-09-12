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    • Стало известно, звали ли Федуна на юбилей стадиона «Спартака»

    Стало известно, звали ли Федуна на юбилей стадиона «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун был приглашен на матч звезд в честь 10-летнего юбилея домашней арены клуба. По данным «Матч ТВ», он не смог приехать в Москву в силу личных обстоятельств.

    «Федуна приглашали на матч, ему звонили, но бывший владелец «Спартака» ответил, что у него не получается в этот день быть в Москве», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    • Футбольный матч звезд «Спартака» 11 сентября был приурочен к десятилетию открытия домашнего стадиона клуба. Команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, одержала победу над командой «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2.
    • Игру на «Лукойл Арене» посетили 30 113 зрителей. Спортивный объект был открыт 5 сентября 2014 года товарищеским матчем «Спартак»«Црвена Звезда» (1:1).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.09.2024 16:46
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ZAITZEFF2011
    1726149686
    Для Федуна Спартак всегда рассматривался как нажива. Но не все евреи могут халявные средства расходовать по назначению.
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    WE ARE FOR PETER
    1726151455
    А где этот народный герой? Катается по натовским странам на народные деньги? Стыдно за Спартак
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    Spartak_forv@
    1726152355
    Надеюсь, что это так.Потому что при всем безтрофеие его правления,стадион это его личная заслуга и подарок для клуба
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    DOCTOR PENALTY
    1726153712
    Надо было приглашать Зарему и этот подкаблучник пришёл бы как миленький.""
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    Конопляных дел мастер
    1726157990
    Да ему эта Закрывашка по барабану. Он этот разваливающийся и продуваемый конструктор построил только ради земель вокруг. Понастроил человейников и пофиг стало на это строительное недоразумение.
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    ivany4
    1726160783
    Здоровья ЛАФ!! Надеюсь лечение за границей пойдет на пользу. Ну а "знатокам", пишущим всякую херню, советую задуматься над поговоркой - не судите, да не судимы будете.
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