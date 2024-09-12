Стало известно, звали ли Федуна на юбилей стадиона «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун был приглашен на матч звезд в честь 10-летнего юбилея домашней арены клуба. По данным «Матч ТВ», он не смог приехать в Москву в силу личных обстоятельств.
«Федуна приглашали на матч, ему звонили, но бывший владелец «Спартака» ответил, что у него не получается в этот день быть в Москве», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- Футбольный матч звезд «Спартака» 11 сентября был приурочен к десятилетию открытия домашнего стадиона клуба. Команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, одержала победу над командой «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2.
- Игру на «Лукойл Арене» посетили 30 113 зрителей. Спортивный объект был открыт 5 сентября 2014 года товарищеским матчем «Спартак» – «Црвена Звезда» (1:1).