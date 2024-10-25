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    Федуна могут исключить из исполкома РФС

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун перестал работать в исполкоме РФС.

    – Довольны ли работой исполкома и тем, как члены исполкома участвуют в деятельности органа? Было много вопросов по Федуну и другим участникам.

    – Считаю, исполком работает эффективно. В начале этого года и в предыдущие годы было принято много стратегических решений, программ, проектов, которые мы реализуем. В настоящий момент есть некая пауза. В основном РФС сфокусирован сейчас на том, чтобы реализовать и повысить эффективность тех проектов и программ, которые уже запущены. Все члены исполкома принимают активное участие в работе, кроме Леонида Арнольдовича Федуна. Сегодня была полная явка. Все, кроме Федуна, приняли участие.

    – Что тогда с ним будет в дальнейшем? Будет ли исключен Федун?

    – Возможно, он, исполком и клубы примут такое решение. Это будет решение как его, «Спартака», так и РФС. Так как Леонид Арнольдович представляет «Спартак» в исполкоме. В данном случае для меня будет важно мнение «Спартака» и клубов. Дальше я приму решение исходя из их пожеланий.

    • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
    • При нем клуб взял все трофеи.
    • Сообщалось, что Федун не живет в России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (5)
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    Красногвардейчик
    1729866950
    Сегодня была полная явка. Все, кроме Федуна, приняли участие. ======== Очень тяжело было оторвать Зарему от шланга)) присосалась))
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    NewLife
    1729868562
    Декорации коллективной ответственности, чтобы скрыть админ ресурс и реальных ответственных лиц(
    Ответить
    Taps
    1729869805
    Его не исключать надо, а сажать на зону.
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    Каратель помойников
    1729871479
    В общем то ни федун не нужен,ни этот исполком..слов много,а приглядишься , сделано ровным счётом НИЧЕГО.напридумывали всяких надстроек
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    erybov1965
    1729873175
    Сегодня была полная явка. Все, кроме Федуна, приняли участие.Если так указано,то значит он давно уже исключен был или говорящий и опубликовавший такое высказывание - безграмотны.
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