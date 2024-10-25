Федуна могут исключить из исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун перестал работать в исполкоме РФС.

– Довольны ли работой исполкома и тем, как члены исполкома участвуют в деятельности органа? Было много вопросов по Федуну и другим участникам.

– Считаю, исполком работает эффективно. В начале этого года и в предыдущие годы было принято много стратегических решений, программ, проектов, которые мы реализуем. В настоящий момент есть некая пауза. В основном РФС сфокусирован сейчас на том, чтобы реализовать и повысить эффективность тех проектов и программ, которые уже запущены. Все члены исполкома принимают активное участие в работе, кроме Леонида Арнольдовича Федуна. Сегодня была полная явка. Все, кроме Федуна, приняли участие.

– Что тогда с ним будет в дальнейшем? Будет ли исключен Федун?

– Возможно, он, исполком и клубы примут такое решение. Это будет решение как его, «Спартака», так и РФС. Так как Леонид Арнольдович представляет «Спартак» в исполкоме. В данном случае для меня будет важно мнение «Спартака» и клубов. Дальше я приму решение исходя из их пожеланий.