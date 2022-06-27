Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ушел с должности вице-президента «Лукойла».

«​С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», – сообщила пресс-служба «Лукойла».

Сообщалось, что «Лукойл» будет формировать совет директоров «Спартака». Раньше это делал лично Федун.

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

Он занимал должность вице-президента «Лукойла» с 1994 года.

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