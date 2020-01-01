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«Лукойл» будет формировать совет директоров «Спартака». Раньше это делал лично Федун

В совете директоров «Спартака» произойдут изменения.

«В «Спартаке» ожидаются перемены в совете директоров, но это не самое главное. На этот раз формированием его состава займeтся «Лукойл».

Разница в том, что раньше кандидатов в совдир утверждал лично Леонид Арнольдович Федун», – сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда выиграла Кубок России впервые с 2003 года.
  • Из-за сокращения бюджета клуб закрыл проект «Спартак-2».

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Источник: телеграм-канал «КБ Телега»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +23246

    JTherry 49 минут назад

    приятно, когда изменения в совете директоров Лукойла обсуждают бомжи и ослы... видимо, у "газпод" все в порядке с бюджетом на сезон...

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    Рейтинг: +24906

    vladimir-7 1 час назад

    Наконец-то, только через 20 лет дошло до ума руководства, убрать единоначалие одного придурка Федуна, возомнившего себя финансовым магнатом клуба, однако, столько лет, тормозящего его развитие.

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    Рейтинг: +19659

    Аvenger 1 час назад

    Разница в том, что раньше кандидатов в совдир утверждал лично Леонид Арнольдович Федун»,
    Теперь будет утверждать Зарема Салиховна Федунова лично .

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    Рейтинг: +515

    fakeid > Аvenger 1 час назад

    заремба

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    Рейтинг: +1236

    Узб@гоеный 1 час назад

    Раньше зарывали мазутное бабло фердуна. Видать мало, теперь решил сам хозяин спартака Алекперов зарыть обратно в землю народное достояние. Ну не их это дело футбол. У них хорошо получается качать народные недра и кричать: - Моё частное. Гыгыгы

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    Рейтинг: +24906

    vladimir-7 > Узб@гоеный 1 час назад

    Алекперова убрали из Лукойла за не целевое расходование финансов,
    в том числе и через Федуна.

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