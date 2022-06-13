«Лукойл» будет формировать совет директоров «Спартака». Раньше это делал лично Федун

В совете директоров «Спартака» произойдут изменения.
«В «Спартаке» ожидаются перемены в совете директоров, но это не самое главное. На этот раз формированием его состава займeтся «Лукойл».
Разница в том, что раньше кандидатов в совдир утверждал лично Леонид Арнольдович Федун», – сообщает телеграм-канал «КБ Телега».
- «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
- Команда выиграла Кубок России впервые с 2003 года.
- Из-за сокращения бюджета клуб закрыл проект «Спартак-2».
Источник: телеграм-канал «КБ Телега»