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  • ⚡ «Спартак» закрыл вторую команду из-за сокращения бюджета

⚡ «Спартак» закрыл вторую команду из-за сокращения бюджета

23 мая 2022, 09:49
7

Проект «Спартак-2» официально закрыт. Команда не примет участие в следующем розыгрыше ФНЛ.

«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды», – говорится в заявлении клуба.

  • «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
  • Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2
Комментарии (7)
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Fusballer
1653288937
То ли ещё будет.
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Enter2006
1653289560
Видимо слухи о уходе Федуна и/или Лукойла - не просто слухи.
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odessakmv
1653292096
2-ки - это путь в никуда.... если из "молодежки" не попал в основу, иди ищи клуб или ... на завод
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Добрый Бобер
1653295194
Целая команда стала (пускай и косвенно) жертвой вой ны.
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Павелий
1653295210
В 2014-16 годах подобралась очень сильная команда. Но потом многие сдулись. Но стоит их всё же перечислить: Пуцко (93 г.р.), Кутепов (93), Савичев (94), З. Бакаев (96), Мелкадзе (97), Тимофеев (94), Самсонов (94), Ходырев (92), Каюмов (92), Обухов (92), Пантелеев (96), Кротов (93), Зуев (96).
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zigbert
1653304988
Жаль будет этот коллектив но экономить придется во всем.
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Atyrau85
1653305763
Грустновато конечно, но во всем нужно видеть только хорошее. Думаю рост игрока в молодежке нужно видеть и оттуда практиковать в первую команду перспективных. А вторая осталась не нужна. Теперь будет чистка и обновление первой команды, в последней игре наметилось начало этого.
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