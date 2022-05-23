⚡ «Спартак» закрыл вторую команду из-за сокращения бюджета

Проект «Спартак-2» официально закрыт. Команда не примет участие в следующем розыгрыше ФНЛ.

«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды», – говорится в заявлении клуба.

«Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.

Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

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