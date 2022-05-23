⚡ «Спартак» закрыл вторую команду из-за сокращения бюджета

В 2014-16 годах подобралась очень сильная команда. Но потом многие сдулись. Но стоит их всё же перечислить: Пуцко (93 г.р.), Кутепов (93), Савичев (94), З. Бакаев (96), Мелкадзе (97), Тимофеев (94), Самсонов (94), Ходырев (92), Каюмов (92), Обухов (92), Пантелеев (96), Кротов (93), Зуев (96).
Проект «Спартак-2» официально закрыт. Команда не примет участие в следующем розыгрыше ФНЛ.
«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.
Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.
Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды», – говорится в заявлении клуба.
- «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
- Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?