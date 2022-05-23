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⚡ «Спартак» закрыл вторую команду из-за сокращения бюджета

Проект «Спартак-2» официально закрыт. Команда не примет участие в следующем розыгрыше ФНЛ.

«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм.

Однако в изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды», – говорится в заявлении клуба.

  • «Спартак-2» финишировал на 7-м месте в ФНЛ.
  • Клуб уточнил, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 09:49
Комментарии9
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    Рейтинг: +5394

    Павелий 11 минут назад

    В 2014-16 годах подобралась очень сильная команда. Но потом многие сдулись. Но стоит их всё же перечислить: Пуцко (93 г.р.), Кутепов (93), Савичев (94), З. Бакаев (96), Мелкадзе (97), Тимофеев (94), Самсонов (94), Ходырев (92), Каюмов (92), Обухов (92), Пантелеев (96), Кротов (93), Зуев (96).

    0
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    Рейтинг: +5913

    Добрый Бобер 12 минут назад

    Целая команда стала (пускай и косвенно) жертвой вой ны.

    0
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    Рейтинг: -28

    odessakmv 1 час назад

    2-ки - это путь в никуда.... если из "молодежки" не попал в основу, иди ищи клуб или ... на завод

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    Рейтинг: +10195

    Alekxei Z. 1 час назад

    Главная цель любого профессионального ( частного ) клуба - Рентабельность !!!
    И Спартак-2 надо закрывать ,и зарплаты игроков в норму приводить.

    0
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    Рейтинг: +10195

    Alekxei Z. 1 час назад

    Давно пора.
    Есть главная команда и молодёжка, а все эти 2.3.4 пустая трата денег.

    1
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    Рейтинг: +3069

    Enter2006 1 час назад

    Видимо слухи о уходе Федуна и/или Лукойла - не просто слухи.

    0
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    Рейтинг: +314

    fakeid 1 час назад

    то есть, получается, у спартака осталась только женская команда в стрингах? с джикией, рассказовым и кутеповым? печаль-беда.

    4
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    Рейтинг: +441

    FС Spаrtак > fakeid 1 час назад

    ты клоун за своей зеней смотри когда оттуда легионеры побегут

    8
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    Рейтинг: +13585

    Fusballer 1 час назад

    То ли ещё будет.

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