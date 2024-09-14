Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Ари ответил, что общего у Федуна и Галицкого

    Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне и действующем владельце кубанской команды Сергее Галицком.

    – Что общего у Федуна и Галицкого?

    – Я теперь как президент команды понимаю, что это сложно. Нужно оставить много денег, чтобы сделать хорошую команду с качественной инфраструктурой. Так что Федун и Галицкий – большие молодцы.

    Вот Галицкий сделал очень большой проект, где есть прекрасный стадион и много полей, плюс еще парк.

    Федун тоже многое здесь сделал, а на это ушло много времени. Я видел, как на месте стадиона «Спартака» было вообще все другое. Здесь все поменялось. Есть рядом квартиры – это очень круто.

    Так что я уже начинаю скучать и хочу здесь остаться.

    • Ари – президент бразильского «Атлетико Сеаренсе».
    • За «Спартак» он выступал с 2010 по 2013 год, за «Краснодар» – с 2013 по 2021 год.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Ари: «Дзюба был бы полезен «Спартаку» 1
    Ари назвал лучших футболистов, с которыми играл в РПЛ 1
    Реакция Ари на оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+