Ари ответил, что общего у Федуна и Галицкого

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне и действующем владельце кубанской команды Сергее Галицком.

– Что общего у Федуна и Галицкого?

– Я теперь как президент команды понимаю, что это сложно. Нужно оставить много денег, чтобы сделать хорошую команду с качественной инфраструктурой. Так что Федун и Галицкий – большие молодцы.

Вот Галицкий сделал очень большой проект, где есть прекрасный стадион и много полей, плюс еще парк.

Федун тоже многое здесь сделал, а на это ушло много времени. Я видел, как на месте стадиона «Спартака» было вообще все другое. Здесь все поменялось. Есть рядом квартиры – это очень круто.

Так что я уже начинаю скучать и хочу здесь остаться.

Ари – президент бразильского «Атлетико Сеаренсе».

За «Спартак» он выступал с 2010 по 2013 год, за «Краснодар» – с 2013 по 2021 год.

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