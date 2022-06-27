Семин прокомментировал смену президента РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ и назначении на эту должность Александра Алаева.

«Хачатурянца нужно благодарить! Он провeл хорошую работу, много вопросов решил в интересах РПЛ и российского футбола. Неожиданный уход для меня.

Алаев – опытный человек, который уже исполнял обязанности в Федерации футбола. Хорошо работал, сейчас в ФНЛ работает. Человек знает футбол, нашу лигу. Это самое главное для руководителя», – заявил Семин.

Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.

Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги.

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