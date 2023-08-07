Экс-глава РПЛ Хачатурянц купил новую виллу в Италии

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц приобрел новую недвижимость за границей.

«Хачатурянц купил себе поместье в Италии. Сумма сделки – несколько миллионов евро.

По моим данным, новая вилла Ашота Рафаиловича находится на холме во Флоренции. В поместье Хачатурянц планирует заняться высадкой винограда и производством вина.

При этом, у Хачатурянца во Флоренции уже есть две компании: заводик по производству масла и отель в историческом центре Флоренции», – сообщил источник.