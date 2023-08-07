Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Экс-глава РПЛ Хачатурянц купил новую виллу в Италии

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц приобрел новую недвижимость за границей.

    «Хачатурянц купил себе поместье в Италии. Сумма сделки – несколько миллионов евро.

    По моим данным, новая вилла Ашота Рафаиловича находится на холме во Флоренции. В поместье Хачатурянц планирует заняться высадкой винограда и производством вина.

    При этом, у Хачатурянца во Флоренции уже есть две компании: заводик по производству масла и отель в историческом центре Флоренции», – сообщил источник.

    • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.

    Новости по теме
    Хачатурянц безвозмездно выделил 50 миллионов рублей для академии Слуцкого в Волгограде 2
    Хачатурянц и Арустамян открыли футбольную академию в Москве. Детей будут тренировать бесплатно 5
    Хачатурянц отреагировал на продление контракта между РФС и Карпиным 1
    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9882

      САДЫЧОК 7 августа, 16:58

      Проверим ,поделим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1376

      rac531 7 августа, 12:57

      С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ, АШОТ РАФАИЛОВИЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1376

      rac531 7 августа, 12:47

      А какие претензии к Хачатурянцу.
      Он - АРМЯН, а Армения, еще во времена Римской империи имела дружественные отношения с римским народом)
      К тому же, как всем ихвестно, Флоренцию основали и отстраивали армяне с помощью укров.
      А известный правитель Флоренции и меценат Лоренц Медичян вообще был армяном.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3661

      FRZZ > 7 августа, 16:38

      Бедный, несчастный российский народ, все кому не лень грабит его трахает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4589

      Иван Петров 1986 7 августа, 12:43

      Всего за год деньжат пособрал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 7 августа, 12:20

      В недружественной стране...Ну а чо, чем он хуже Соловьева, который Запад помоями обливает, а сам две виллы в Италии купил. Лицемер на лицемере и лицемером погоняет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1827

      Таврида > Имя на этом сайте 7 августа, 14:21

      У тебя денег только на свинарник под Жмеринкой хватило, поэтому и хрюкаешь оттуда постоянно, бггг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      GreyDM 7 августа, 12:03

      "Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года."(с)
      Не плохо за полгода "наруководил")))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1963

      lek! 7 августа, 11:59

      Зарабатывают в РФ , но деньги не премено вкладывают за бугром . Лишить всего , что есть в РФ и отправить с пеньков в Италию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 11:52

      Газпром обработал и купил))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 