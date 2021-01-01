Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ

Непонятные перестановки и манипуляции чиновников РФС.
Александр Алаев возглавил российскую Премьер-лигу вместо Ашота Хачатурянца.
Кандидатуру генерального секретаря РФС поддержали 15 из 16 клубов РПЛ, «Зенит» воздержался.
Назначить Алаева попросил сам Хачатурянц. Он стал исполняющим обязанности президента лиги.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
- Алаев, помимо поста генсека РФС, занимает должность главы ФНЛ.
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