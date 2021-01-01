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Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ

Александр Алаев возглавил российскую Премьер-лигу вместо Ашота Хачатурянца.

Кандидатуру генерального секретаря РФС поддержали 15 из 16 клубов РПЛ, «Зенит» воздержался.

Назначить Алаева попросил сам Хачатурянц. Он стал исполняющим обязанности президента лиги.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Алаев, помимо поста генсека РФС, занимает должность главы ФНЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +745

    sined1951 2 часа назад

    Непонятные перестановки и манипуляции чиновников РФС.

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