Карпин должен был возглавить «Спартак» в 2022 году: «Почти все было на мази»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог сменить Гильермо Абаскаля на посту тренера «Спартака», сообщил инсайдер Андрей Панков.

– Во-первых, меняется все очень быстро. Во-вторых, когда у тебя «Лукойл» во главе, можно рассчитывать на что угодно.

Например, когда после Федуна в «Спартак» почти зашел Ашот Хачатурянц – он же был максимально близок к этому, почти все согласовали. В тот момент, когда Хачатурянц дал согласие и почти все было на мази, он согласовал с «Лукойлом» увольнение Абаскаля и назначение Карпина.

То есть если бы Хачатурянц пришел в «Спартак», Абаскаля бы в «Спартаке» уже не было, а был бы Карпин.

– Ты придумываешь это сейчас?

– Нет. Это тебе может подтвердить любой человек, общающийся с Ашотом Хачатурянцем.

– Ты хочешь сказать, что Карпин был готов уйти из «Ростова»?

– Да. Карпин согласился, да. И наш с вами [Глеба Чернявского и Тимура Журавеля] общий знакомый тоже может это подтвердить.

– Я не слышал об этом.

– Вот такие вот вам инсайды. За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно.

– А история может повториться?

– Ну, Хачатурянц вроде больше...

– Разочаруются в Абаскале и позовут Карпина?

– Смотря кто придет. Точнее смотря кто будет решать.