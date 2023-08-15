Карпин должен был возглавить «Спартак» в 2022 году: «Почти все было на мази»

Откровенно у Карпина нет большого желания возглавить Спартак. Он сам много раз говорил об этом. Его все устраивает в Ростове.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог сменить Гильермо Абаскаля на посту тренера «Спартака», сообщил инсайдер Андрей Панков.
– Во-первых, меняется все очень быстро. Во-вторых, когда у тебя «Лукойл» во главе, можно рассчитывать на что угодно.
Например, когда после Федуна в «Спартак» почти зашел Ашот Хачатурянц – он же был максимально близок к этому, почти все согласовали. В тот момент, когда Хачатурянц дал согласие и почти все было на мази, он согласовал с «Лукойлом» увольнение Абаскаля и назначение Карпина.
То есть если бы Хачатурянц пришел в «Спартак», Абаскаля бы в «Спартаке» уже не было, а был бы Карпин.
– Ты придумываешь это сейчас?
– Нет. Это тебе может подтвердить любой человек, общающийся с Ашотом Хачатурянцем.
– Ты хочешь сказать, что Карпин был готов уйти из «Ростова»?
– Да. Карпин согласился, да. И наш с вами [Глеба Чернявского и Тимура Журавеля] общий знакомый тоже может это подтвердить.
– Я не слышал об этом.
– Вот такие вот вам инсайды. За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно.
– А история может повториться?
– Ну, Хачатурянц вроде больше...
– Разочаруются в Абаскале и позовут Карпина?
– Смотря кто придет. Точнее смотря кто будет решать.