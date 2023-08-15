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    • Карпин должен был возглавить «Спартак» в 2022 году: «Почти все было на мази»

    Карпин должен был возглавить «Спартак» в 2022 году: «Почти все было на мази»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог сменить Гильермо Абаскаля на посту тренера «Спартака», сообщил инсайдер Андрей Панков.

    – Во-первых, меняется все очень быстро. Во-вторых, когда у тебя «Лукойл» во главе, можно рассчитывать на что угодно.

    Например, когда после Федуна в «Спартак» почти зашел Ашот Хачатурянц – он же был максимально близок к этому, почти все согласовали. В тот момент, когда Хачатурянц дал согласие и почти все было на мази, он согласовал с «Лукойлом» увольнение Абаскаля и назначение Карпина.

    То есть если бы Хачатурянц пришел в «Спартак», Абаскаля бы в «Спартаке» уже не было, а был бы Карпин.

    – Ты придумываешь это сейчас?

    – Нет. Это тебе может подтвердить любой человек, общающийся с Ашотом Хачатурянцем.

    – Ты хочешь сказать, что Карпин был готов уйти из «Ростова»?

    – Да. Карпин согласился, да. И наш с вами [Глеба Чернявского и Тимура Журавеля] общий знакомый тоже может это подтвердить.

    – Я не слышал об этом.

    – Вот такие вот вам инсайды. За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно.

    – А история может повториться?

    – Ну, Хачатурянц вроде больше...

    – Разочаруются в Абаскале и позовут Карпина?

    – Смотря кто придет. Точнее смотря кто будет решать.

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    Источник: ютуб-шоу «Нет темы»

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    Сегодня, 14:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102310

      zigbert 1 час назад

      Откровенно у Карпина нет большого желания возглавить Спартак. Он сам много раз говорил об этом. Его все устраивает в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +4565

      ziborock 2 часа назад

      Действительно, перед игрой со Спартаком всё больше уток от Газпрома!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +804

      eugen-han 7 часов назад

      Сейчас без вариантов только с Карпиным Спартак может стать чемпионом. С Абаскалем Спартак в лучшем случае поборется за третье место, не выше.

      2
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      Рейтинг: +25015

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Это огромная ошибка клуба, что Карпин до сих пор не в Спартаке. (((

      1
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