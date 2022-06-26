Алберто вернул упоминание «Зенита» в профиле соцсети

Накануне нападающий «Зенита» Юри Алберто удалил из профиля соцсети упоминание клуба и аватарку в его форме.
Однако уже сегодня бразилец вернул профиль в предыдущий вид – с упоминанием «Зенита».
- Известно, что Алберто хочет покинуть «Зенит».
- Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
- «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
Профиль вчера:
Профиль сегодня:
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Источник: Бомбардир.ру