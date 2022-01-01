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Алберто вернул упоминание «Зенита» в профиле соцсети

Накануне нападающий «Зенита» Юри Алберто удалил из профиля соцсети упоминание клуба и аватарку в его форме.

Однако уже сегодня бразилец вернул профиль в предыдущий вид – с упоминанием «Зенита».

  • Известно, что Алберто хочет покинуть «Зенит».
  • Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Профиль вчера:

Профиль сегодня:

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:57
Комментарии3
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    Рейтинг: +2823

    acor94 1 час назад

    как только указал что зенитовец сразу 25 тысяч подписалось, вот оно, имя клуба!

    1
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    Рейтинг: +320

    Номэд > acor94 1 час назад

    Там скорее 25 тысяч подписалось за тот период, пока он от бомжарни отписан был.

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    Рейтинг: +5692

    Давид59 1 час назад

    Неее. Такого игрока нам не надо.

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