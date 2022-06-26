Алберто вернул упоминание «Зенита» в профиле соцсети

Накануне нападающий «Зенита» Юри Алберто удалил из профиля соцсети упоминание клуба и аватарку в его форме.

Однако уже сегодня бразилец вернул профиль в предыдущий вид – с упоминанием «Зенита».

Известно, что Алберто хочет покинуть «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Профиль вчера:

Профиль сегодня:

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