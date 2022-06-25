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«Зенит» согласовал обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» (Globo)

Нападающий «Зенита» Юри Алберто уйдет в аренду в бразильский «Коринтианс». Сделка согласована.

Также клубы договорились, что в обратном направлении отправятся вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Они появятся в расположении «Зенита» в июле.

Срок аренды всех трех игроков составит год. Мантуана «Зенит» сможет выкупить за 10 миллионов евро.

  • Интересы Ивана и Мантуана представляет агентство Eleenko Sports. Его клиенты – зенитовцы Клаудиньо и Малком.
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: Globo Esporte

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14581

    NewLife 9 минут назад

    Скоро на вес начнут менять)

    0
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    Рейтинг: +3477

    Беспонтий 1 час назад

    часы на трусы
    и две зарплаты вместо одной

    0
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    Рейтинг: +542

    3meeeD 2 часа назад

    Иван мля)
    Ivan-Айвен.

    0
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