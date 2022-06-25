«Зенит» согласовал обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» (Globo)

Скоро на вес начнут менять)
Нападающий «Зенита» Юри Алберто уйдет в аренду в бразильский «Коринтианс». Сделка согласована.
Также клубы договорились, что в обратном направлении отправятся вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Они появятся в расположении «Зенита» в июле.
Срок аренды всех трех игроков составит год. Мантуана «Зенит» сможет выкупить за 10 миллионов евро.
- Интересы Ивана и Мантуана представляет агентство Eleenko Sports. Его клиенты – зенитовцы Клаудиньо и Малком.
- «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
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