«Зенит» согласовал обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» (Globo)

Нападающий «Зенита» Юри Алберто уйдет в аренду в бразильский «Коринтианс». Сделка согласована.

Также клубы договорились, что в обратном направлении отправятся вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Они появятся в расположении «Зенита» в июле.

Срок аренды всех трех игроков составит год. Мантуана «Зенит» сможет выкупить за 10 миллионов евро.

Интересы Ивана и Мантуана представляет агентство Eleenko Sports. Его клиенты – зенитовцы Клаудиньо и Малком.

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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