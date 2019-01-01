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Ушатов из «Сочи» объяснил, почему ему стало не по себе при виде Малкома

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился впечатлениями от матча второго тура Кубка PARI Премьер против «Зенита» (1:1; 2:4 по пенальти). Его впечатлил форвард соперника Малком.

«Если честно, сложно описать свои эмоции. Конечно, очень рад и счастлив тому, что сыграл свой первый матч на таком уровне. Только положительные впечатления от того, что оказался в «Сочи». Это очень хорошая команда, здесь все друг друга поддерживают, помогают, поэтому особо не волновался. Наоборот, чувствовал себя спокойно и уверенно.

Правда, стало немного не по себе, когда вживую увидел Малкома перед матчем. Думаю, он же играл в «Барселоне» вместе с Лионелем Месси. Но со стартовом свитском это все ушло, полностью сконцентрировался на игре», – сказал Ушатов.

  • Ушатов перешел в «Сочи» из «Твери».
  • Малком играет в РПЛ с 2019 года.
  • «Зенит» лидирует в Кубке PARI Премьер.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:54
Комментарии3
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    Рейтинг: +57

    Miru mir 1 час назад

    А если он вживую Месси или Роналду увидит, тогда наверное вообще описается от избытка чувств.

    2
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    Рейтинг: +14115

    Fusballer > Miru mir 1 час назад

    А если Дзюбу?

    1
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    ...
    Рейтинг: +57

    Miru mir > Fusballer 1 час назад

    Дзюба для него пройденный этап.Видел он его уже. Скучные серые будни.

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