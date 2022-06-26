Ушатов из «Сочи» объяснил, почему ему стало не по себе при виде Малкома

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился впечатлениями от матча второго тура Кубка PARI Премьер против «Зенита» (1:1; 2:4 по пенальти). Его впечатлил форвард соперника Малком.

«Если честно, сложно описать свои эмоции. Конечно, очень рад и счастлив тому, что сыграл свой первый матч на таком уровне. Только положительные впечатления от того, что оказался в «Сочи». Это очень хорошая команда, здесь все друг друга поддерживают, помогают, поэтому особо не волновался. Наоборот, чувствовал себя спокойно и уверенно.

Правда, стало немного не по себе, когда вживую увидел Малкома перед матчем. Думаю, он же играл в «Барселоне» вместе с Лионелем Месси. Но со стартовом свитском это все ушло, полностью сконцентрировался на игре», – сказал Ушатов.

Ушатов перешел в «Сочи» из «Твери».

Малком играет в РПЛ с 2019 года.

«Зенит» лидирует в Кубке PARI Премьер.

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