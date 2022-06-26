Шунин назвал цель «Динамо» на сезон

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о целях команды на предстоящий сезон.
«Цель «Динамо» на сезон? Рано пока об этом говорить. С руководством еще будет разговор. Команда должна взять трофей: РПЛ или Кубок? Да, это 100 процентов», – сказал игрок.
- Накануне «Динамо» провело 1-й матч под руководством Славиши Йокановича – 5:0 против «Амкала».
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
- «Динамо» проводит сборы на базе в Подмосковье.
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Источник: «Спорт-Экспресс»