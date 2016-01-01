Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

Шунин назвал цель «Динамо» на сезон

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о целях команды на предстоящий сезон.

«Цель «Динамо» на сезон? Рано пока об этом говорить. С руководством еще будет разговор. Команда должна взять трофей: РПЛ или Кубок? Да, это 100 процентов», – сказал игрок.

  • Накануне «Динамо» провело 1-й матч под руководством Славиши Йокановича – 5:0 против «Амкала».
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • «Динамо» проводит сборы на базе в Подмосковье.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Шунин прокомментировал уход Шварца из «Динамо» 2
«Давайте о грустном потом». Шунин прокомментировал новости об уходе Шварца из «Динамо» 3
Шунин – о будущем Шварца в «Динамо»: «Хотелось бы вместе продолжить эту интересную и красивую историю»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:45
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +3428

    Axe111 37 минут назад

    ))))))))))))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +813

    O-kolesov 48 минут назад

    Бомбардирские идиоты. Где цель? А цели то нет.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7682

    vladik12 > O-kolesov 31 минуту назад

    Походу, Вам следует научиться читать.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11