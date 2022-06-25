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Семшов назвал виноватого в поражениях «Зенита» в Европе

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов объяснил последние результаты команды в еврокубках.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», – сказал Семшов.

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • Россия сейчас отстранена от еврокубков.
  • Семшов играл за «Зенит» в 2009 году.

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Источник: «РБ Спорт»

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25.06.2022 23:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +4338

    PAREVG. 1 час назад

    Все верно, во внутреннем чемпионате, у Зенита нет конкурентов, даже рядом никого нет.

    У нас Зенит со всеми играет с позиции силы, а в европе с позиции силы играют с Зенитом.
    Команда к такому не готова, как играть в таких условиях не знает, результат известен.

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