Семшов назвал виноватого в поражениях «Зенита» в Европе

Все верно, во внутреннем чемпионате, у Зенита нет конкурентов, даже рядом никого нет.
У нас Зенит со всеми играет с позиции силы, а в европе с позиции силы играют с Зенитом.
Команда к такому не готова, как играть в таких условиях не знает, результат известен.
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов объяснил последние результаты команды в еврокубках.
«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», – сказал Семшов.
- «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
- Россия сейчас отстранена от еврокубков.
- Семшов играл за «Зенит» в 2009 году.
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