Семшов назвал виноватого в поражениях «Зенита» в Европе

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов объяснил последние результаты команды в еврокубках.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», – сказал Семшов.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

Россия сейчас отстранена от еврокубков.

Семшов играл за «Зенит» в 2009 году.

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