«Зенит» обменяет Алберто на двух футболистов «Коринтианса» (Фабио Алейшо)

Нападающий Юри Алберто покинет «Зенит» на постоянной основе.
«По моей информации, «Зенит» поменяет Юри на двух игроков «Коринтианса». Сегодня должно быть решение. Поэтому Медведев сказал, что это не аренда», – написал в своем твиттере журналист Фабио Алейшо.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Сообщалось, что Алберто не смог вернуться в Россию из-за семьи.
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Источник: твиттер Фабио Алейшо