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«Зенит» обменяет Алберто на двух футболистов «Коринтианса» (Фабио Алейшо)

Нападающий Юри Алберто покинет «Зенит» на постоянной основе.

«По моей информации, «Зенит» поменяет Юри на двух игроков «Коринтианса». Сегодня должно быть решение. Поэтому Медведев сказал, что это не аренда», – написал в своем твиттере журналист Фабио Алейшо.

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Сообщалось, что Алберто не смог вернуться в Россию из-за семьи.

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Источник: твиттер Фабио Алейшо

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Комментарии3
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    Рейтинг: +51

    7:1 39 минут назад

    допустим, что 1 из них выстрелит. но для начала вообще глянуть бы, кого привезут взамен.

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    Рейтинг: +16977

    Garrincha58 43 минуты назад

    понятно хитрые бразилы воспользовались ситуэйшен и впаривают свой неликвид Зениту, а Альберто вернут и продадут в Италию и нагреются ещё больше вот твари умеют же они там с европейцев срубать бабло

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    Рейтинг: +14104

    Fusballer 44 минуты назад

    За одного битого двух небитых дают.

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