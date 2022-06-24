В «Зените» прокомментировали информацию о переходе Алберто в «Коринтианс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переходе Алберто в «Коринтианс» на правах аренды.

«Правда ли, что «Коринтианс» договорился с «Зенитом» о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда», — сказал Медведев.

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«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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