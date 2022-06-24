Алберто перейдет из «Зенита» в «Коринтианс» на правах аренды

Нападающий «Зенита» Юри Алберто продолжит карьеру в «Коринтиансе».

По информации ESPN, бразильский клуб арендует футболиста на один сезон. Алберто будет зарабатывать более 180 тысяч евро в месяц.

Форвард «Зенита» находится в отпуске. На следующей неделе пройдет медосмотр в «Коринтиансе».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто.

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«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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