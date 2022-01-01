Медведев: «Зенит» рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто на один год»

Даже Гжегож в рпл вернулся. А этот то куда. Пуль испугался? А нечего киевские новости слушать)
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе из Петербурга.
«Вернeтся ли Юри Алберто в «Зенит»? Рассматривается вариант двухсторонней аренды сроком на один год», – сказал Медведев.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное