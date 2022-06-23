Медведев: «Зенит» рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто на один год»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе из Петербурга.

«Вернeтся ли Юри Алберто в «Зенит»? Рассматривается вариант двухсторонней аренды сроком на один год», – сказал Медведев.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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