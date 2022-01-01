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Медведев: «Зенит» рассматривает вариант двухсторонней аренды Алберто на один год»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе из Петербурга.

«Вернeтся ли Юри Алберто в «Зенит»? Рассматривается вариант двухсторонней аренды сроком на один год», – сказал Медведев.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2803

    acor94 11 минут назад

    Даже Гжегож в рпл вернулся. А этот то куда. Пуль испугался? А нечего киевские новости слушать)

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