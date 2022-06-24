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  • Семак прокомментировал решение Алберто не возвращаться в «Зенит»

Семак прокомментировал решение Алберто не возвращаться в «Зенит»

24 июня 2022, 11:11
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение нападающего Юри Алберто не возвращаться в «Зенит» после отпуска.

«Мы разбираемся с ситуацией возможной замены Юри Алберто — пытаемся заключить договор аренды или встречной аренды. Думаю, в ближайшее время мы все узнаем.

Возможность, что Юри сыграет за нас в сезоне присутствует, насколько большая не знаю, посмотрим. Но сейчас приоритет агента и игрока — какое-то время поиграть в другом клубе.

Мы уважаем решение каждого игрока, все вопросы мы решаем переговорами, готовы выслушать мнение любого футболиста. Конечно, нам будет не хватать Юри, и нам придется переформатировать игру команды. Но это наша работа», – сказал Семак.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри Семак Сергей
Комментарии (11)
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житель СПб
1656058624
Пока интервью ни о чем... Обдумывает ситуацию. Нужны напы! Вот Зеньковского надо было вместо Бакаева. Или Дзюбу возвращать...
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Fandorine
1656059566
Юри Алберто сможет заменить Юри Жирко
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Iskander_17
1656060185
За Рассказова еще доплатят, лишь бы избавиться))))
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Ганнибал Лектор
1656060538
Зенит - чемпион! Зато Ване Сергееву сейчас полный карт-бланш
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ilichkadr
1656060705
"Возможность, что Юри сыграет за нас в(следующем) сезоне присутствует" Правильно так - "Возможность, что Юри сыграет за нас в следующем сезоне, присутствует. "
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nemolod
1656062135
Пора избавляться от легионеров и брать своих футболистов,тем более что в ближайшее время участие команды в международных турнирах не будет,а хлопот и затрат от этих "бегунках" больше,чем пользы!
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alefreddy
1656066526
бегут из Газмаша
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Fusballer
1656067455
Юрик сбрил усы и свалил в закат.
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