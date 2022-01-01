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Семак прокомментировал решение Алберто не возвращаться в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение нападающего Юри Алберто не возвращаться в «Зенит» после отпуска.

«Мы разбираемся с ситуацией возможной замены Юри Алберто — пытаемся заключить договор аренды или встречной аренды. Думаю, в ближайшее время мы все узнаем.

Возможность, что Юри сыграет за нас в сезоне присутствует, насколько большая не знаю, посмотрим. Но сейчас приоритет агента и игрока — какое-то время поиграть в другом клубе.

Мы уважаем решение каждого игрока, все вопросы мы решаем переговорами, готовы выслушать мнение любого футболиста. Конечно, нам будет не хватать Юри, и нам придется переформатировать игру команды. Но это наша работа», – сказал Семак.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:11
Комментарии8
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    Рейтинг: +2696

    nemolod 16 минут назад

    Пора избавляться от легионеров и брать своих футболистов,тем более что в ближайшее время участие команды в международных турнирах не будет,а хлопот и затрат от этих "бегунках" больше,чем пользы!

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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr 40 минут назад

    "Возможность, что Юри сыграет за нас в(следующем) сезоне присутствует"

    Правильно так - "Возможность, что Юри сыграет за нас в следующем сезоне, присутствует. "

    0
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    Рейтинг: +6167

    Ганнибал Лектор 42 минуты назад

    Зенит - чемпион! Зато Ване Сергееву сейчас полный карт-бланш

    1
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    Рейтинг: +16

    Iskander_17 48 минут назад

    За Рассказова еще доплатят, лишь бы избавиться))))

    0
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    Рейтинг: +112

    Fandorine 59 минут назад

    Юри Алберто сможет заменить Юри Жирко

    2
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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    Пока интервью ни о чем... Обдумывает ситуацию. Нужны напы! Вот Зеньковского надо было вместо Бакаева. Или Дзюбу возвращать...

    1
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    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

    Какие напы? Берите защитника! Рассказова возьмёте? Мы доплатим!

    3
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    Рейтинг: +40

    Болотоход > житель СПб 45 минут назад

    И кутю!

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