Семак прокомментировал решение Алберто не возвращаться в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение нападающего Юри Алберто не возвращаться в «Зенит» после отпуска.
«Мы разбираемся с ситуацией возможной замены Юри Алберто — пытаемся заключить договор аренды или встречной аренды. Думаю, в ближайшее время мы все узнаем.
Возможность, что Юри сыграет за нас в сезоне присутствует, насколько большая не знаю, посмотрим. Но сейчас приоритет агента и игрока — какое-то время поиграть в другом клубе.
Мы уважаем решение каждого игрока, все вопросы мы решаем переговорами, готовы выслушать мнение любого футболиста. Конечно, нам будет не хватать Юри, и нам придется переформатировать игру команды. Но это наша работа», – сказал Семак.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
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