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«Мир» – новый титульный спонсор РПЛ. Сумма контракта – 800 миллионов рублей («РБ Спорт»)

Национальная система платежных карт «Мир» станет титульным спонсором РПЛ.

По информации «РБ Спорт», стороны подпишут соглашение на четыре года после того, как согласуют последние детали. Сумма контракта составит чуть менее 800 миллионов рублей в год.

РПЛ будет получать почти в три раза больше, чем по предыдущему контракту с «Тинькофф», но меньше, чем изначально предлагали потенциальные кандидаты.

  • Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
  • Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
  • Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +24984

    vladimir-7 1 час назад

    Доход от газа заканчивается и РПЛ переходит на Мир и ... дружбу.

    0
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    Рейтинг: +23450

    JTherry 1 час назад

    букмекеры "обещали" миллиардами завалить чемпионат РПЛ, а в итоге - Мир...(

    0
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    ...
    Рейтинг: +1095

    mama1991 > JTherry 53 минуты назад

    зачем сюда лить миллиарды?)))

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