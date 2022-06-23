«Мир» – новый титульный спонсор РПЛ. Сумма контракта – 800 миллионов рублей («РБ Спорт»)

Национальная система платежных карт «Мир» станет титульным спонсором РПЛ.

По информации «РБ Спорт», стороны подпишут соглашение на четыре года после того, как согласуют последние детали. Сумма контракта составит чуть менее 800 миллионов рублей в год.

РПЛ будет получать почти в три раза больше, чем по предыдущему контракту с «Тинькофф», но меньше, чем изначально предлагали потенциальные кандидаты.

Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

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