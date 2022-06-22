37-летний Нобоа – лучший игрок и другие лауреаты минувшего сезона РПЛ по версии РФС

Технический комитет РФС определил лауреатов минувшего сезона РПЛ. Их раскрыл член комитета Борис Игнатьев.

«Мы признали Сергея Семака лучшим тренером сезона, а «Зенит» — лучшей командой. Лучший футболист – Кристиан Нобоа. Это игрок, который дает продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне. Второе место занял Клаудиньо. Лучшим молодым игроком сезона признан полузащитник «Динамо» Арсен Захарян», – сообщил Игнатьев.

Контракт Нобоа с «Сочи» автоматически продлен.

Эквадорец выигрывал РПЛ с «Рубином».

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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