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37-летний Нобоа – лучший игрок и другие лауреаты минувшего сезона РПЛ по версии РФС

Технический комитет РФС определил лауреатов минувшего сезона РПЛ. Их раскрыл член комитета Борис Игнатьев.

«Мы признали Сергея Семака лучшим тренером сезона, а «Зенит» — лучшей командой. Лучший футболист – Кристиан Нобоа. Это игрок, который дает продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне. Второе место занял Клаудиньо. Лучшим молодым игроком сезона признан полузащитник «Динамо» Арсен Захарян», – сообщил Игнатьев.

  • Контракт Нобоа с «Сочи» автоматически продлен.
  • Эквадорец выигрывал РПЛ с «Рубином».
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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