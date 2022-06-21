Умяров: «Ваноли сказал, что уход из «Спартака» – это не на сто процентов его решение»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

— Когда ты понял, что Паоло Ваноли покинет команду? Сразу после финала Кубка?

— Когда мы прощались после матча с «Динамо», промелькнула мысль, что они (тренерский штаб) могут уйти. Но я не был уверен до конца. Они прощались так, будто уходят... Я еще спросил у Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Но однозначного ответа не последовало.

— Ты посвятил Ваноли пост в телеграме.

— Да. Я ему и сообщение написал.

— Как он отреагировал?

— Ответил, что это не на сто процентов его решение. Ну, то есть не было такого, что он захотел и ушел. Там совокупность факторов и происходящего с семьей. Я его понимаю. Нет вопросов.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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