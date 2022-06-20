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Это'О приговорен к условному тюремному сроку в Испании

20 июня 2022, 22:51
4

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О получил тюремный срок за неуплату налогов.

Испанский суд приговорил экс-футболиста к 22 месяцам лишения свободы условно.

Камерунец в период с 2006 по 2009 год не декларировал доход от передачи прав на свое изображение компании Puma.

Из-за этого в казну Испании не поступили почти 3,9 миллиона евро.

Это'О избежал реального заключения, поскольку ранее не имел судимостей.

Он признал вину. Помимо условного срока, Самуэлю придется выплатить четыре штрафа на общую сумму 1 810 310 евро.

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Источник: L’Equipe
Испания. Примера Барселона Это'О Самуэль
Комментарии (4)
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DeStar
1655758161
Т.е Из-за этого в казну Испании не поступили почти 3,9 миллиона евро. А штраф 1 810 310 евро. ?) или 3.9 + 1 810 310?
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kirilld672ka
1655768959
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zigbert
1655808687
Отделался легким испугом.
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