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Это'О приговорен к условному тюремному сроку в Испании

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О получил тюремный срок за неуплату налогов.

Испанский суд приговорил экс-футболиста к 22 месяцам лишения свободы условно.

Камерунец в период с 2006 по 2009 год не декларировал доход от передачи прав на свое изображение компании Puma.

Из-за этого в казну Испании не поступили почти 3,9 миллиона евро.

Это'О избежал реального заключения, поскольку ранее не имел судимостей.

Он признал вину. Помимо условного срока, Самуэлю придется выплатить четыре штрафа на общую сумму 1 810 310 евро.

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Источник: L’Equipe

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Комментарии2
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    Рейтинг: +761

    fakeid 14 минут назад

    стыдно за промеса!

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    Рейтинг: +15961

    Cleaner > fakeid 8 минут назад

    И в целом за Спартак...)

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