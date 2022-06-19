«Удалите мой номер!». ЦСКА в 2017 году отказался от Самошникова, которого сейчас может купить за 2-3 миллиона

Скаут Артем Хачатурян рассказал, что в 2017 году предлагал защитника Илью Самошникова в ЦСКА. Руководитель селекционного отдела москвичей тогда ответил отказом.

Сейчас ЦСКА заинтересован в Самошникове и может заплатить за него 2-3 миллиона евро.

«Прочитал об интересе ЦСКА к Самошникову. Называются суммы возможного трансфера в районе 2-3 миллионов долларов. Что ж, за пять лет мой гаспаччо успел хорошенько остыть, так что самое время подать его к столу.

С 17 лет я пытался показать Самошникова различным клубам, но долгое время от него отказывались даже слабейшие команды ФНЛ-2. Обычное дело, к сожалению: кого бы ты ни предложил в этом возрасте, услышишь только нечто совершенно невнятное о «матерости, опыте и неготовности». Если интересно, можете нагуглить мое интервью о карьере Ильи – там тема раскрыта полностью.

В 2017-м я стал спортивным директором «Арарата» (Москва) и, зная давно его возможности, убедил руководство подписать с ним контракт. Так после десятка отказов 20-летний ноунейм получил долгожданный шанс и сразу им воспользовался – уже через несколько месяцев после яркого дебюта Бушманов вызвал его в молодежную сборную России.

В это же время ко мне обратился мой хороший друг, который работал агентом, и предложил проработать возможный трансфер Самошникова в клубы РПЛ. Мы не горели желанием расставаться с ним, вели сложные переговоры о продлении, но контракт у него был короткий, поэтому разговаривать о трансфере также были готовы.

Среди прочего, мой друг тогда предложил его и Андрею Мовсесьяну, руководителю селекционной службы ЦСКА. Что делает хороший руководитель в данной ситуации? Чувствует ситуацию и талант игрока, быстро изучает его и начинает общаться насчет трансфера. Что делает нормальный руководитель? Не смотрит сам, но отправляет скаутов изучить возможности футболиста. А что делает максимально херовый руководитель со звездной болезнью, не способный даже общаться по-человечески, можно увидеть из прикрепленного скриншота.

Уважаемое руководство ЦСКА! Совсем недавно я нашел еще одного невероятно крутого 17-летнего футболиста, который способен в течение три-четыре лет не просто стать лидером ведущих команд РПЛ, а оказаться в топ-5 европейских лиг. Чем завершится мой разговор с господином Мовсесьяном, если я решу предложить его вам через селекционную службу, очевидно. Поэтому можете написать мне лично: я расскажу о нем подробнее, скину видеоматериалы и с удовольствием приведу на просмотр, если он вызовет интерес», – написал Хачатурян.