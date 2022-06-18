«А если Зарема и РФС договорились привлечь внимание к большому матчу?». Губерниев – о заявлениях про Суперкубок

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не исключил, что шумиха вокруг матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» создается искусственно.

Сегодня супруга владельца московского клуба Зарема Салихова в очередной раз раскритиковала РФС из-за предстоящей игры.

«Во-первых, это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход.

Во-вторых, если Казани и Саранску нужна помощь в развитии футбола, то как Россию тогда можно назвать футбольной страной?

На самом деле, я считаю, что все эти скандалы даже к лучшему сейчас. Пусть набрасывают, пусть ссорятся между собой. Это все равно – пальцем в небо.

Для «Спартака» подобная ситуация должна быть мотивацией, раздражителем. Если они настоящие чемпионы, пускай, приедут в Питер и обыграют «Зенит». Вот тогда они будут настоящими чемпионами», – сказал Губерниев.