Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

«А если Зарема и РФС договорились привлечь внимание к большому матчу?». Губерниев – о заявлениях про Суперкубок

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не исключил, что шумиха вокруг матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» создается искусственно.

Сегодня супруга владельца московского клуба Зарема Салихова в очередной раз раскритиковала РФС из-за предстоящей игры.

«Во-первых, это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход.

Во-вторых, если Казани и Саранску нужна помощь в развитии футбола, то как Россию тогда можно назвать футбольной страной?

На самом деле, я считаю, что все эти скандалы даже к лучшему сейчас. Пусть набрасывают, пусть ссорятся между собой. Это все равно – пальцем в небо.

Для «Спартака» подобная ситуация должна быть мотивацией, раздражителем. Если они настоящие чемпионы, пускай, приедут в Питер и обыграют «Зенит». Вот тогда они будут настоящими чемпионами», – сказал Губерниев.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Новости по теме
«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке 73
«Пусть готовит и не лезет в команду». Кавазашвили объяснил, за что не уважает Зарему 10
Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме 6
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:31
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata 1 минуту назад

    Ну вот и развенчан " заговор Заремы с РФС " !!! )))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11