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  • «А если Зарема и РФС договорились привлечь внимание к большому матчу?». Губерниев – о заявлениях про Суперкубок

«А если Зарема и РФС договорились привлечь внимание к большому матчу?». Губерниев – о заявлениях про Суперкубок

18 июня 2022, 12:31
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не исключил, что шумиха вокруг матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» создается искусственно.

Сегодня супруга владельца московского клуба Зарема Салихова в очередной раз раскритиковала РФС из-за предстоящей игры.

«Во-первых, это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход.

Во-вторых, если Казани и Саранску нужна помощь в развитии футбола, то как Россию тогда можно назвать футбольной страной?

На самом деле, я считаю, что все эти скандалы даже к лучшему сейчас. Пусть набрасывают, пусть ссорятся между собой. Это все равно – пальцем в небо.

Для «Спартака» подобная ситуация должна быть мотивацией, раздражителем. Если они настоящие чемпионы, пускай, приедут в Питер и обыграют «Зенит». Вот тогда они будут настоящими чемпионами», – сказал Губерниев.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1655550227
Ну вот и развенчан " заговор Заремы с РФС " !!! )))
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portero
1655561867
Да.... шлюхам нравятся скандалы и они считают это лучшим пиаром.... Вот только футбол то тут причём????
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