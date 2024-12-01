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    • Зарема одним словом охарактеризовала поражение «Краснодара» от «Спартака»

    Зарема одним словом охарактеризовала поражение «Краснодара» от «Спартака»

    Зарема Салихова высказалась о результате матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    • Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

    «Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся.

    Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле», – заявила Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    01.12.2024 23:23
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    Комментарии (15)
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    VPERDIV SPARTAK
    1733085496
    Все по плану Газпрома
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    NewLife
    1733089642
    "Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле" Позорный и бестактный только твой коммент. Быки сражались достойно, иди блевани свою желчь(
    Ответить
    slavа0508
    1733104985
    Переобулась Заремушка ....
    Ответить
    The only one
    1733110597
    Зашипела, гадюка подколодная...
    Ответить
    zigbert
    1733110856
    Сказала с каким то раздражением по отношению к Краснодару. А ведь все могло сложится не так удачно для Спартака используй свои моменты Краснодар особенно в начале матча.
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    Спартачище
    1733115518
    Экспертница негодуэ Значит все хорошо
    Ответить
    Скунсы питера
    1733115610
    Да, Зарема, Спартак был хорош.
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1733117915
    Ага, чАмпионы вселенной на конце, скоро бронзу выгрызать будут
    Ответить
    FRZZ
    1733120683
    Я не понял, за кого болеет Зарема, за Спартак , или за Краснодар?
    Ответить
    Каратель помойников
    1733121082
    По ходу жаба душит зарему.еще пара таких игр и она начнет болеть за Химки,ведь там же играет её любимчик
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