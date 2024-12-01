Зарема одним словом охарактеризовала поражение «Краснодара» от «Спартака»

Зарема Салихова высказалась о результате матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».
- Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.
«Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся.
Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле», – заявила Зарема.
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