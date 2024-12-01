⚡️ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» (3:0), нанеся ему 1-е поражение в сезоне

«Краснодар» на своем поле проиграл «Спартаку» со счетом 0:3 в матче 17-го тура РПЛ.

Оба гола москвичей в первом тайме забил лучший бомбардир нынешнего чемпионата России костариканец Манфред Угальде. Он поразил ворота «быков» на 17-й и 28-й минутах. Форвард довел число забитых им голов в турнире до 14. После перерыва «Спартак» забил еще один мяч. В самом конце встречи на 90+3-й минуте отличился Эсекьель Барко.

«Краснодар» потерпел первое поражение в этом чемпионате России. Команда остается на 2-м месте с 38 очками после 17 матчей. «Быки» не побеждают в течение 3 встреч подряд в чемпионате России и в 4-х поединках кряду (без учета серии послематчевых пенальти) во всех турнирах.

«Спартак» опередил «Локомотив» и вышел на 3-е место с 34 очками. У красно-зеленых столько же баллов, но они находятся ниже в таблице по результатам личных встреч.

Красно-белые выиграли 5 своих последних матчей в РПЛ.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Угальде, 17; 0:2 – Угальде, 28; 0:3 – Барко, 90+3.

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