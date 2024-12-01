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    • ⚡️ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» (3:0), нанеся ему 1-е поражение в сезоне

    ⚡️ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» (3:0), нанеся ему 1-е поражение в сезоне

    «Краснодар» на своем поле проиграл «Спартаку» со счетом 0:3 в матче 17-го тура РПЛ.

    Оба гола москвичей в первом тайме забил лучший бомбардир нынешнего чемпионата России костариканец Манфред Угальде. Он поразил ворота «быков» на 17-й и 28-й минутах. Форвард довел число забитых им голов в турнире до 14. После перерыва «Спартак» забил еще один мяч. В самом конце встречи на 90+3-й минуте отличился Эсекьель Барко.

    «Краснодар» потерпел первое поражение в этом чемпионате России. Команда остается на 2-м месте с 38 очками после 17 матчей. «Быки» не побеждают в течение 3 встреч подряд в чемпионате России и в 4-х поединках кряду (без учета серии послематчевых пенальти) во всех турнирах.

    «Спартак» опередил «Локомотив» и вышел на 3-е место с 34 очками. У красно-зеленых столько же баллов, но они находятся ниже в таблице по результатам личных встреч.

    Красно-белые выиграли 5 своих последних матчей в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Угальде, 17; 0:2 – Угальде, 28; 0:3 – Барко, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 21:27
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    Комментарии (193)
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    Cleaner
    1733087964
    При равной игре и такой счет! Спартака с победой. Прямо как в лучшие годы сыграли. Сегодня мне НЕ БЫЛО СТЫДНО за Спартака...
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    Номэд
    1733089564
    Питорское вшивое пи.дарьё, обтекайте молча.
    Ответить
    =Cпартак=
    1733105711
    с победой спартак!!!
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    sochi-2013
    1733115358
    Печаль! Спартак был сильнее. Быки очень уверовали в Кордобу, а выигрывать должна КОМАНДА.
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    Oldtrafford83
    1733116160
    Спартачей с победой, было круто, а главное уверенно!!!
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    anatolich72
    1733117167
    Спартак с победой! Молодцы все! На сайт еле зашёл, вчера вообще не смог.
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    Дубина
    1733117472
    С победой КБ БРАТВА! На классе переиграли коров.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733118287
    Свинарня в таблицу не смотрит? Каждый год, после одной победы визги, когда уже первое место будет?
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    Январь 59
    1733119289
    Всех спартачей с победой. Сегодня Спартак рассчитался за домашнее поражение. У быков было два момента в самом начале, но Батчи не попал в ворота, а Виктор Са ударил слабенько,а вся остальная игра за Спартаком. Не смотря на то что не было у Спартака голевых моментов, они забили три. Кто сказал что Кордоба лучший нападающий РПЛ, не Кордоба, а Угальде. Вот образец, не имея шансов забил два.
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    somn
    1733123205
    Откуда-то с болот доносит до свинарника: "Спасииибо..."
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