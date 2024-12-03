Бубнов высказался о матче «Краснодар» – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил победу красно-белых над «Краснодаром» в гостях (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Матч тура, обе команды серьeзно готовились. Но при всех стараниях «Краснодар» оказался просто не готов к такому «Спартаку».

Красно-белые вышли и накрыли соперника жесточайшим прессингом по всему полю. Очень плотно, жeстко играли. Такое впечатление, что «Спартак» сорвался с цепи, стал громить «быков» и в конце концов загрыз.

Вцепились и кусали, причeм все, начиная от защитников и кончая нападающими. Угальде, Барко – все в подкатах, с такой злостью, таким остервенением играют… Я не видел раньше, чтобы при Станковиче так играли.

Угальде здорово сыграл в случае с первым голом, но тут просто грубейшие ошибки двух центральных защитников «Краснодара». После простой передачи со своей половины дают мяч принять, потом форвард «Спартака» обыгрывает их и расстреливает вратаря. Разве можно так играть на таком уровне?

В случае со вторым голом уже паника началась, не смогли мяч выбить. К Угальде отскочил, а он в штрафной как рыба в воде. Третий гол: Барко отнял в подкате, протащил, дал в девятину. Заключительный аккорд, контрольный выстрел, просто добили этих «быков». Краснодарцы вообще ничего за всю игру не смогли противопоставить тактике соперника.

Ну и теперь что получается по раскладам? Перед туром думали, что «Спартак» может вклиниться в борьбу за тройку, а тут появляются реальные шансы побороться за второе и, возможно, даже первое место.

Можно сказать, вступают в борьбу за чемпионство. «Пари НН», по крайней мере, в следующем туре они должны спокойно обыгрывать», – написал Бубнов.