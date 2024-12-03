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    Бубнов высказался о матче «Краснодар» – «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил победу красно-белых над «Краснодаром» в гостях (3:0) в 17-м туре РПЛ.

    «Матч тура, обе команды серьeзно готовились. Но при всех стараниях «Краснодар» оказался просто не готов к такому «Спартаку».

    Красно-белые вышли и накрыли соперника жесточайшим прессингом по всему полю. Очень плотно, жeстко играли. Такое впечатление, что «Спартак» сорвался с цепи, стал громить «быков» и в конце концов загрыз.

    Вцепились и кусали, причeм все, начиная от защитников и кончая нападающими. Угальде, Барко – все в подкатах, с такой злостью, таким остервенением играют… Я не видел раньше, чтобы при Станковиче так играли.

    Угальде здорово сыграл в случае с первым голом, но тут просто грубейшие ошибки двух центральных защитников «Краснодара». После простой передачи со своей половины дают мяч принять, потом форвард «Спартака» обыгрывает их и расстреливает вратаря. Разве можно так играть на таком уровне?

    В случае со вторым голом уже паника началась, не смогли мяч выбить. К Угальде отскочил, а он в штрафной как рыба в воде. Третий гол: Барко отнял в подкате, протащил, дал в девятину. Заключительный аккорд, контрольный выстрел, просто добили этих «быков». Краснодарцы вообще ничего за всю игру не смогли противопоставить тактике соперника.

    Ну и теперь что получается по раскладам? Перед туром думали, что «Спартак» может вклиниться в борьбу за тройку, а тут появляются реальные шансы побороться за второе и, возможно, даже первое место.

    Можно сказать, вступают в борьбу за чемпионство. «Пари НН», по крайней мере, в следующем туре они должны спокойно обыгрывать», – написал Бубнов.

    • Манфред Угальде поразил ворота «быков» на 17-й и 28-й минутах. Эсекьель Барко отличился на 90+3-й минуте.
    • «Краснодар» потерпел первое поражение в этом чемпионате России. Команда остается на 2-м месте с 38 очками после 17 матчей. «Спартак» вышел на 3-е место с 34 очками.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.12.2024 08:33
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    Комментарии (11)
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    Иван Петров 1986
    1733205384
    Да их еще обыграть нужно.
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    oyabun
    1733206024
    Вот когда начинают безудержно хвалить со всех сторон тут и становится страшно. Как бы это не расслабило команду. Посмотрим на игру с Пари НН
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    rash1959
    1733206558
    Надеюсь Станок не даст расслабиться игрокам. Да сами должны понимать, что игрушки закончились.
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    VVM1964
    1733207087
    В РПЛ нет команд от которых нельзя ожидать сюрприз - даже от аутсайдера, а Пари НН крепкий середняк ! НИКАКОЙ расслабленности и недооценки соперника быть не должно !!!
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    zigbert
    1733208911
    Конечно к матчу с Пари НН надо подойти с полной ответственностью.
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    wlad wm--google
    1733212329
    После слива Локо и Зенита, слив Краснодара читался)))
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    aldo conte
    1733212331
    Насчет борьбы за первое место, тут Бубнов явно перегнул. У нас вечный чемпион, борись не борись - сборная второй лиги Бразилии в очередной раз станет чемпионом России.
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    САДЫЧОК
    1733213157
    Всегда интересно мнение Бубнова, но хотелось бы подробнее по персоналиям.
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    ySS
    1733216399
    Ни к чему сейчас разговоры про чемпионскую гонку за тур до паузы.
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    шахта Заполярная
    1733219565
    Бубнов, у тебя не очень хороший язык в качестве прогнозиста. Тебе бы лучше не трогать Спартак.
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