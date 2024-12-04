Кавазашвили удивился крупной победе «Спартака»: «Я ничего не понимаю пока»

Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо» «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о разгроме красно-белыми «Краснодара» (3:0) в гостевом матче 17-го тура РПЛ.

«Cпартак» удивил меня, и я ничего не понимаю пока. Команда играет непонятным образом. То сыграет без особого умения с «Ростовом», то выходит с «Краснодаром» на игру и играет блестяще. Похоже, Станкович угадал со стартовым составом, и это больше похоже на правду. Все игроки играли до конца», – сказал Кавазашвили.