Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Кавазашвили удивился крупной победе «Спартака»: «Я ничего не понимаю пока»

    Кавазашвили удивился крупной победе «Спартака»: «Я ничего не понимаю пока»

    Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо» «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о разгроме красно-белыми «Краснодара» (3:0) в гостевом матче 17-го тура РПЛ.

    «Cпартак» удивил меня, и я ничего не понимаю пока. Команда играет непонятным образом. То сыграет без особого умения с «Ростовом», то выходит с «Краснодаром» на игру и играет блестяще. Похоже, Станкович угадал со стартовым составом, и это больше похоже на правду. Все игроки играли до конца», – сказал Кавазашвили.

    • В предыдущем матче «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) на чужом поле в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
    • В РПЛ красно-белые одержали 5 побед подряд и вышли на 3-е место с 34 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура 43
    Мостовой выставил «Спартаку» оценку за первую часть сезона
    Губерниев оценил чемпионские перспективы «Спартака» 9
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2024 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ScarlettOgusania
    1733291886
    чего там непонятного - в Кубке Спартак играл в поддавки (если вспомнить стартовый состав на игру), чтобы перейти в нижнюю сетку и не играть с бом.жами, на которых и попал тот же ростов, или на дополнительное дерби, а в чемпионате устроили "баню-реванш" бычкам (играл основной состав), игравшим на расслабоне, помня результаты матчей в Москве с ними и ростовом в Кубке...) все же очевидно...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1733293409
    Просто вы привыкли с Ловчевым критиковать команду и по делу и без дела и говорить одно и тоже: сейчас ху..я, а вот раньше-это да!!! А сейчас хочется какое нибудь говно сказать в адрес команды, а не за что, поэтому вы удивляетесь, и не понимаете.
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1733293982
    Все в шоке как так повезло середняку прыгнуть выше головы.
    Ответить
    ...уефан
    1733296163
    ...посмотрим, Анзори, что дальше, там бульбаш уже траншею вдоль штрафной копает и мины раскладывает, плюс катапульта на крыше автобуса. Такие вот, дела...
    Ответить
    Интерес
    1733297259
    Вскрытие нарыва покажет уровень поражения организма.
    Ответить
    zigbert
    1733300876
    Вот только не хватало нам твоих понятий Анзор.
    Ответить
    R_a_i_n
    1733302993
    Что тут не ясно. Тренер наконец понял кто есть кто и правильно расставил их на поле.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 