Кавазашвили удивился крупной победе «Спартака»: «Я ничего не понимаю пока»

Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо» «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о разгроме красно-белыми «Краснодара» (3:0) в гостевом матче 17-го тура РПЛ.
«Cпартак» удивил меня, и я ничего не понимаю пока. Команда играет непонятным образом. То сыграет без особого умения с «Ростовом», то выходит с «Краснодаром» на игру и играет блестяще. Похоже, Станкович угадал со стартовым составом, и это больше похоже на правду. Все игроки играли до конца», – сказал Кавазашвили.
- В предыдущем матче «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) на чужом поле в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
- В РПЛ красно-белые одержали 5 побед подряд и вышли на 3-е место с 34 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.