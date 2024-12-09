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    Зарема посоветовала «Зениту» вернуть Кокорина

    Жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала выступления «Зенита» в текущем сезоне.

    «Стоит отметить, что бразильцы «Зенита» после получения российского паспорта полностью ассимилировались и стали играть, как средние российские игроки.

    Может, «Зениту» стоить вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр – Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то.

    Стоит задуматься и ветеранам «Зенита» прошлых лет: не стыдно ли им в такой ответственный момент для команды просто молчать? Например, в отличие от них легенды «Спартака» всегда имеют список из своих на должность как тренера, так и спортивного директора.

    Почему нет соревнований среди тех, кто хочет потренировать «Зенит»? Почему нет чутких советов в прессе, как Семаку прервать серию неудач? Может быть, им нужен Глебов вместо Барриоса или Карпин вместо Семака?

    Где разоблачительные инсайды про потерю раздевалки тренером и подсчеты суммы компенсаций, которую получит Семак в случае увольнения? И главный вопрос: «Продлят ли контракт Бакаева?». Столько вопросов без ответа в год столетия», – сказала Салихова.

    • «Зенит» будет отмечать столетие 25 мая 1925 года.
    • В двух последних матчах РПЛ петербургский клуб дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
    • «Зенит» с 39 очками после 18 туров занимает 2-е место в РПЛ. Столько же баллов у лидирующего «Краснодара». «Спартак» идет на 3-й позиции с 37 очками.
    • 33-летний нападающий Александр Кокорин провел в этом сезоне 9 матчей за кипрский «Арис», забил 3 гола, отдал 2 передачи. Он выступал за «Зенит» в 2016–2020 годах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    09.12.2024 16:10
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    Комментарии (21)
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    NewLife
    1733754069
    Канчелкин и Черьв - жду, не дождусь ваших ценных заметок о величии синита ))))
    Ответить
    Интерес
    1733755067
    Чучело,бери лучше в руки скалку,а то вам вернут просрочку в лице Соболева!
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1733755202
    надо КАРПИНа в ЗЕНИТе ...игроков надо мотивировать и гонять....за проигрыш штрафы а за выигрыш поощрять ....СЕМАКа выгнать вместе с КЛАУДИНИО .СОБОЛЕВА... ИГРОКИ СЛИВАЮТ ТРЕНЕРА им уже надоел за 6 лет...
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    Айболид
    1733755408
    кокоша приди , г.ндона свинного стулом е.бани ))
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    Мордаванин
    1733755444
    и снеслакурица чушь ибо неяйценосная уже порода или петух подкачалл
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    andr45
    1733756671
    Как всегда остроумно и по делу) БРАВО, Зарема!!! Единственно, чего не хватает, это большой человеческой благодарности СЕМАКУ, который взяв за копейки Соболева, укрепил «Спартак») Спасибі, Богданович, за Соболєва) Рәхмәт, Богданыч, Соболев өсөн)
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    Dr Metal
    1733760672
    это кто такая? Она в футбол играет?
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    Taps
    1733762530
    В постель себе его верни ...
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    k611
    1733764990
    Надо возвращать, а то кто стулом бить будет...
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    шахта Заполярная
    1733773889
    Хорошая идея, и не дорого, всего лишь стандартные десять лямов. Там все бразилы сразу забегают, кому охота стулом получить.
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