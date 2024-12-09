Зарема посоветовала «Зениту» вернуть Кокорина

Жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала выступления «Зенита» в текущем сезоне.

«Стоит отметить, что бразильцы «Зенита» после получения российского паспорта полностью ассимилировались и стали играть, как средние российские игроки.

Может, «Зениту» стоить вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр – Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то.

Стоит задуматься и ветеранам «Зенита» прошлых лет: не стыдно ли им в такой ответственный момент для команды просто молчать? Например, в отличие от них легенды «Спартака» всегда имеют список из своих на должность как тренера, так и спортивного директора.

Почему нет соревнований среди тех, кто хочет потренировать «Зенит»? Почему нет чутких советов в прессе, как Семаку прервать серию неудач? Может быть, им нужен Глебов вместо Барриоса или Карпин вместо Семака?

Где разоблачительные инсайды про потерю раздевалки тренером и подсчеты суммы компенсаций, которую получит Семак в случае увольнения? И главный вопрос: «Продлят ли контракт Бакаева?». Столько вопросов без ответа в год столетия», – сказала Салихова.