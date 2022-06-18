«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала РФС из-за матча за Суперкубок России.

Московский клуб думал о бойкоте встречи, однако в итоге команда сыграет с «Зенитом», предположительно, из-за звонка от высокопоставленного сотрудника администрации президента.

«Все это напоминает 1939-й год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола.

Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы.

Казань лишилась команды в РПЛ и многих европейских соревнований – почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес?

То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу от таксистов до владельцев кафе.

Питер и так не обделен вниманием – на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год.

В европейских странах есть разные обычаи и традиции выбора поля для матча Суперкубка. Но все они заранее оговорены и прописаны в соответствующих документах. Почему у нас до сих пор нет четких регламентов проведения?

Столько сотрудников работает в РФС. А может специально, чтобы оставлять лазейки для таких прецедентов? В 2020-м поменяли место проведения полуфинала. «Домашнее» судейство, и в 2022-м снова беспредел. Зато KPI выполнен, ведь «дома надежнее».

Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика – спустить сверху нелогичное решение и точка?

Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Все, что происходит вокруг этого матча – это позор для РФС в 2022-м, а не праздник футбола», – сказала Зарема.