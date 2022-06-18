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  • «Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке

«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке

18 июня 2022, 11:11
63

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала РФС из-за матча за Суперкубок России.

Московский клуб думал о бойкоте встречи, однако в итоге команда сыграет с «Зенитом», предположительно, из-за звонка от высокопоставленного сотрудника администрации президента.

«Все это напоминает 1939-й год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола.

Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы.

Казань лишилась команды в РПЛ и многих европейских соревнований – почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес?

То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу от таксистов до владельцев кафе.

Питер и так не обделен вниманием – на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год.

В европейских странах есть разные обычаи и традиции выбора поля для матча Суперкубка. Но все они заранее оговорены и прописаны в соответствующих документах. Почему у нас до сих пор нет четких регламентов проведения?

Столько сотрудников работает в РФС. А может специально, чтобы оставлять лазейки для таких прецедентов? В 2020-м поменяли место проведения полуфинала. «Домашнее» судейство, и в 2022-м снова беспредел. Зато KPI выполнен, ведь «дома надежнее».

Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика – спустить сверху нелогичное решение и точка?

Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Все, что происходит вокруг этого матча – это позор для РФС в 2022-м, а не праздник футбола», – сказала Зарема.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (63)
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nik55
1655540690
согласен на 100
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Romio-xxx
1655543202
Всё по делу глаголит!
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udav4691
1655544489
Какая разница,где играть? Зенит, вряд ли, такую панику поднял бы,если в Москве играть пришлось Просто сыкотно,что опять пяток оплеух огребут))) Позорит мясо...
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TOMSON
1655544567
Хотелось бы уточнить кто такая Зарема. Если официальный представитель Спартака, то хочется услышать реакцию КДК на все то что она говорит. А если это пустой трёп, то зачем ее высказывания вообще пишут? Так же удивляют болелы Спартака. Ребят это почти ничего не значащий коммерческий матч. Вам не все ли равно где играть? В Москве этого футбола, как грязи, что уже ни ажиотажа ни ярких ощущений. Реально повседневность и обыденность. И так ныть из-за одного матча! Я шокирован. Хрен с этими титулами они были и обязательно ещё будут. Времена меняются, а клуб и его имя остаётся. Вы пачкаете это имя нытьем… Вам ещё многие годы это нытьё не забудут. В 90х Спартак проиграв в Европе не смел и говорить о судействе и обстоятельствах. Говорили, что зна
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Fancyfall
1655546161
питер, хоть и северная столица, но нейтральным стадионом не обладает, поэтому матч за СК на баклан-арене вопиющее нарушение регламента, кто считает иначе, привет д в о й н ы м стандартам! бойкотировать нет смысла, а вот молодёжи дать "понюхать пороха" можно. немытые всё равно от этого беспредела никогда не отмоются)
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Persona_non_Grata
1655547252
И опять я согласен с " рупором правды ". ЖГИ !!!
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АлексМак
1655548414
дура
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za logiku
1655548459
Все по делу.
Ответить
Добрый Бобер
1655552301
Она прям молодец!
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portero
1655562243
Нехер сравнивать то о чем не знаешь....Дура, тебя уже порвали на разные части вместе с мужем.....
Ответить
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