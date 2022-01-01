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«Все это напоминает 1939-й год». Зарема – об участии «Спартака» в Суперкубке

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала РФС из-за матча за Суперкубок России.

Московский клуб думал о бойкоте встречи, однако в итоге команда сыграет с «Зенитом», предположительно, из-за звонка от высокопоставленного сотрудника администрации президента.

«Все это напоминает 1939-й год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола.

Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы.

Казань лишилась команды в РПЛ и многих европейских соревнований – почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес?

То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу от таксистов до владельцев кафе.

Питер и так не обделен вниманием – на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год.

В европейских странах есть разные обычаи и традиции выбора поля для матча Суперкубка. Но все они заранее оговорены и прописаны в соответствующих документах. Почему у нас до сих пор нет четких регламентов проведения?

Столько сотрудников работает в РФС. А может специально, чтобы оставлять лазейки для таких прецедентов? В 2020-м поменяли место проведения полуфинала. «Домашнее» судейство, и в 2022-м снова беспредел. Зато KPI выполнен, ведь «дома надежнее».

Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика – спустить сверху нелогичное решение и точка?

Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Все, что происходит вокруг этого матча – это позор для РФС в 2022-м, а не праздник футбола», – сказала Зарема.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:11
Комментарии73
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    Рейтинг: +674

    Suvorov51 5 минут назад

    Ну пройдет время и эта страница станет позором нашего футбола, в свое время всех призывали в армию футболистов в ЦСКА, прошло время стал бомжатник всех давить деньгами, ну не вонючка, а ПРОМКВАС, но всем понятно пройдет время и будут говорить. что футбол в России развалил ПРОМКВАС

    0
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    Рейтинг: +230

    za logiku 29 минут назад

    Все по делу.

    2
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    Рейтинг: +164

    АлексМак 30 минут назад

    дура

    1
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > АлексМак 13 минут назад

    Очень голословное утверждение . Сам дурак )))

    1
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata 49 минут назад

    И опять я согласен с " рупором правды ". ЖГИ !!!

    2
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    Рейтинг: +2676

    Nerlinger 1 час назад

    Скинь нечистая

    2
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    Рейтинг: +3241

    Fancyfall 1 час назад

    питер, хоть и северная столица, но нейтральным стадионом не обладает, поэтому матч за СК на баклан-арене вопиющее нарушение регламента, кто считает иначе, привет д в о й н ы м стандартам!
    бойкотировать нет смысла, а вот молодёжи дать "понюхать пороха" можно.
    немытые всё равно от этого беспредела никогда не отмоются)

    2
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Fancyfall 1 час назад

    Полностью согласен !!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +5261

    TOMSON > Fancyfall 52 минуты назад

    По вашей логике никто кроме Москвы домашний Суперкубок и не увидит. Ведь только ей настроили кучу стадионов. В других городах такой роскоши нет.

    1
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    Рейтинг: +10683

    Алексей З 1 час назад

    Я бы добавил , Всё что происходит с Россией в 2022году - ПОЗОР !!!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Алексей З 1 час назад

    Позор, это все что было с 91 года по 22.

    3
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    Рейтинг: +164

    Африк@нская 4yмa cвинeй > Алексей З 1 час назад

    Если в России и есть что-то позорное, то это такие вонючие и скользкие "олёши", как ты

    2
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    ...
    Рейтинг: +10683

    Алексей З > R_a_i_n 1 час назад

    Сейчас дошли до пика !!!!

    1
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    Рейтинг: +3241

    Fancyfall > Алексей З 1 час назад

    Человек! Остановись! Такие адекватные комменты были до этого... глаза радовались, а сейчас как в пропасть урониться!..(((

    0
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Fancyfall 1 час назад

    Для кого то упал, а у кого то вырос, впрочем всё субъективно ...

    1
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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Fancyfall 59 минут назад

    У него что касается футбола все в адеквате. Как за политику, так несет его куда-то!

    0
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    ...
    Рейтинг: +10683

    Алексей З > Fancyfall 49 минут назад

    Нет , человек, я говорю что думаю и мне пох чему твой глаз радуется. Футбол в России олицетворение всей жизни в стране, ты это не догоняешь ?
    Мне жаль тебя.

    2
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    Рейтинг: +1579

    Leon_ARS > Алексей З 25 минут назад

    А я даже очень рад, что наконец-то восторжествовала справедливость - ибо соседи присвоили чужую жилплощадь, да ещё и срали на коврик под двери. (Да воздастся каждому по делам его...)

    0
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Leon_ARS 15 минут назад

    Чужая жилплощадь - это у кого ? Радел имущества между " любящими супругами" был произведен давно и вроде как по взаимной договоренности ... Ну а если тебе и насрали на коврик, это не повод сжечь соседу квартиру (((

    1
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    Рейтинг: +19695

    Аvenger 1 час назад

    29.10.1984. (Зареме минус 2 года) 1.8 финала Кубок СССР . Спартак-Зенит. Без жребия матч был назначен в Москве. Счёт погуглите. Приезжайте и попробуйте обыграть.

    2
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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Аvenger 1 час назад

    ссылочку почитать можно, где без жребия был назначен матч в Москве? Я не нашел!

    2
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    ...
    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

    ссылочку на то , что была жеребьёвка или что-то вроде того .

    1
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    ...
    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

    А ты регламент вообще видел?? Ты читал как проводился кубок в Союзе?? Может там правила были прописаны и все знали кто и с кем и когда играет ЗАРАНЕЕ???

    1
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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

    Может , может ... Может там Москва решала кто и где играть будет ?

    0
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    ...
    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

    А может Питер?? Или Волгоград? Или деревня дураков? Ответить тебе нечего, начинаешь хрень писать.

    1
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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 54 минуты назад

    Так ты пишешь "может" . Так напиши как реально было ( с доказухой) . И это тоже будет не хрень . А пока...

    0
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    Рейтинг: +19695

    Аvenger > R_a_i_n 49 минут назад

    Какая ссылочка на 1984 год? У власти якобы Черненко. За футбол борются Гришин с Щербицким. Лично из уст Павла Фёдоровича Садырина слышал. Хочешь верь, хочешь не верь.

    0
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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 49 минут назад

    Федерация футбола СССР составила регламент по которому играли все команды. Что тебе реально еще надо? Какие доказы?? Зенит играл матч дома, матч на выезде и т.д. Что не так-то?

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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Аvenger 41 минуту назад

    Тогда зачем утверждаешь, что без жеребьевки назначили матч. Тогда весь кубок был без жеребьевки, а раз так все в равных условиях значит.

    0
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    ...
    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 39 минут назад

    Так почему тогда Зенит в Москве то играл ? А Спартак предыдущий матч где играл ? Нигде . Почему тогда матч в Москве ?

    2
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    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > Barmaleushka 27 минут назад

    Потому что таков регламент.

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka > R_a_i_n 24 минуты назад

    Ну и сейчас "регламент" .

    0
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 11 минут назад

    В регламенте должно быть прописано либо нейтральное поле и выбор его путем жеребьевки среди нескольких, либо это место определяется заранее !

    1
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    Рейтинг: +5261

    TOMSON 1 час назад

    Хотелось бы уточнить кто такая Зарема. Если официальный представитель Спартака, то хочется услышать реакцию КДК на все то что она говорит. А если это пустой трёп, то зачем ее высказывания вообще пишут?

    Так же удивляют болелы Спартака. Ребят это почти ничего не значащий коммерческий матч. Вам не все ли равно где играть? В Москве этого футбола, как грязи, что уже ни ажиотажа ни ярких ощущений. Реально повседневность и обыденность. И так ныть из-за одного матча!
    Я шокирован. Хрен с этими титулами они были и обязательно ещё будут. Времена меняются, а клуб и его имя остаётся. Вы пачкаете это имя нытьем… Вам ещё многие годы это нытьё не забудут.
    В 90х Спартак проиграв в Европе не смел и говорить о судействе и обстоятельствах. Говорили, что зна

    4
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    Рейтинг: +5261

    TOMSON > TOMSON 1 час назад

    Говорили, что значит нужно играть так, чтоб и судейство соперников не спасало. А судили там прям в одну калитку. Куда делось это Величие? Вам самим то как? Ваш лидер базарная тетка и к сожалению именно такого лидера вы заслуживаете.
    Очень стыдно за Спартак. Очень очень

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19695

    Аvenger > TOMSON 1 час назад

    Зарема спонсор Бомбардира и спортс сру. Где бы был данный сайт если бы не она?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10683

    Алексей З > TOMSON 1 час назад

    Какое нытьё ? Призывы к справедливости и честности это нытьё ??? Вы продажные холопы , для которых указ сверху команда к тупому исполнению.
    Вас подняли с колен только для того чтобы поставить раком.
    Подмахивай !!!

    2
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    ...
    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > TOMSON 1 час назад

    Понимаешь... это уже 2-ой матч Спартака и Зенита ,который искусственно перенесен на ваш стадик. Из всех вариантов которые устроили бы всех, выбрали другой позорный в угоду одной команды.

    1
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    Рейтинг: +5261

    TOMSON > R_a_i_n 57 минут назад

    Не хочется рыться где и что куда-то когда-то перенесли. Это к теме не имеет отношения.
    Вопрос более глобальный и он именно в гордости. Вы ее теряете.

    0
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    ...
    Рейтинг: +5261

    TOMSON > Алексей З 55 минут назад

    Боюсь вступать с вами в разговор. «Холопы», «продажные» явно не только о футболе речь пойдет.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8008

    R_a_i_n > TOMSON 53 минуты назад

    Ааа ,ну понятно. Зачем там рыться искать что-то. Легче написать что мы гордость теряем. Вам бы совесть себе найти.

    0
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    Рейтинг: +18070

    Persona_non_Grata > TOMSON 53 минуты назад

    И правильно боишься и в статье Заремы про это есть и скоро всех научат бояться !!!(((

    0
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    Рейтинг: +5261

    TOMSON > R_a_i_n 40 минут назад

    Ну что тебе очередную статистику про количество Суперкубков в Москве написать? Сколько и где Зенит играл? Ну это уже столько раз перетирали. Уверен и без меня уже все все знают. Вы то подавно.
    Вот к примеру есть у нас Володя Быстров. Иногда такое ляпнет… короче реально стыдно. Но ведь болелы признают его туп…
    А тут одно и тоже нытьё уже целый сезон! Будто других проблем нет.

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    Рейтинг: +979

    jek718875 1 час назад

    Молодец Заремушка,усё поделом

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