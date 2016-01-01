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«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок после звонка из администрации президента («Мутко против»)

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Московскому клубу объяснили, что сейчас не лучшее время для демонстративных бойкотов.

«Вопрос решен, и все из-за «звонка сверху». По моим данным, на решение боссов «красно-белых» повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

Федуну ясно дали понять, что «устраивать бунт» сейчас совсем не время. Таким образом, вариантов отказаться от матча за Суперкубок почти не осталось.

При этом, по словам источников, у «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарняк с «Торпедо». Но придeтся все же в Питере с «Зенитом», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Сегодня, 09:18
Комментарии27
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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka 1 час назад

    Да лучше бы играли в Казани или Саранске . После свиноты ведь капремонт придётся делать на стадионе . И так каждый раз после них неделю отмывают гостевой сектор . А теперь подначиваемые своей федунихой устроят на гостевом форменный свинарник .

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    Рейтинг: +1540

    22 raza chemp > Barmaleushka 39 минут назад

    Спартаковские активные фаны не ходят на игры уже пол года потому что слово свое держат, в отличии от ваших голубых которые переобуваются в воздухе

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    Рейтинг: +127

    Серёга-Динамовец 1 час назад

    Как много говна идёт от мяса,жду что б отказались, и моё Динамо сыграет с Зенитом,съезжу и поболею за родную команДу

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    Рейтинг: +1540

    22 raza chemp > Серёга-Динамовец 38 минут назад

    Да вы уже обкакались, сиди теперь в говне молча

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    Рейтинг: +3781

    ААМ 1 час назад

    Как всегда у СПАМА полно соплей, а на выходе нытье.

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    Рейтинг: +1540

    22 raza chemp > ААМ 33 минуты назад

    При чем тут сопли и нытье ?? Если тебя в магазине обвесят и ты будешь говорить о не справедливости это будет нытье? Вым то че говорить, захотели в питере играть хоп рфс во главе с газпромовцем дюковым сделали в питере. Хотя питера даже в кондидатах не было на проведение. Полу финал кубка в питере захотели, хоп рфс сделал, не смотря что в регламенте была прописана жеребьевка. Так еще и судьями убили и еле выиграли 2:1. А теперь представт если бы сделали финал на открытии арена, вот там бы визги Алешки потные ладошки миллера начались бы

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    Рейтинг: +16398

    paracetamol 1 час назад

    А пусть бы и бойкотировал, все лучше, чем 1-7.

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    Рейтинг: +5426

    rash1959 2 часа назад

    Маленькая Специальная Футбольная Операция по деспартакизации Спартака.

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    Рейтинг: +16398

    paracetamol > rash1959 1 час назад

    Чего ты хочешь от восставших рабов. Они же тупые!

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    Рейтинг: +419

    FС Spаrtак > paracetamol 1 час назад

    повылазили дешевки зенитки.сидите квакайте дальше а то что клубы не будут играть в лиге чемпионов так это вас не волнует да зенитки болелы.толку от 1 места в рпл ни где не играя.скоро ваши легионеры побегут из клуба не участвую ни где вот тогда поглядим на вас умники

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    Рейтинг: +19

    Генрих1212 2 часа назад

    Футбола нет...Писать не о чем...Вот и вбрасывают, всякую ничем и никем неподтвержденную чушь...

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    Рейтинг: +5954

    Добрый Бобер 3 часа назад

    По той администрации Гаага плачет, а они очередной трофей футбольному клубу его величества организовывают...

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    Рейтинг: +10683

    Алексей З 3 часа назад

    Ну как можно , у нас никто не использует админресурс !
    У нас демократия и правовое государство.

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    Рейтинг: +14423

    NewLife 3 часа назад

    Позвонили и сказали: понятно, что чемпионы галактики и гегемоны рфс вас обыграют, результат уже известен и согласован наверху, но если откажитесь, отключим вам газ и заморозим бабло в банках.

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    Рейтинг: +15280

    Barmaleushka 3 часа назад

    Новости из информ-агенства ОднаБабкаСказала )))))))))) Браво админ "бомбы" !
    А марсияне федуна не облучали , чтобы повлиять на его решение ?))))))))))))))))

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    Рейтинг: +7663

    vladik12 > Barmaleushka 3 часа назад

    Если Вы не шарите в источниках, это Ваши проблемы. Адекватная футбольная аудитория осознает, что такое "Мутко против".

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