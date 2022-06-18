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  • «Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок после звонка из администрации президента («Мутко против»)

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок после звонка из администрации президента («Мутко против»)

18 июня 2022, 09:18
19

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Московскому клубу объяснили, что сейчас не лучшее время для демонстративных бойкотов.

«Вопрос решен, и все из-за «звонка сверху». По моим данным, на решение боссов «красно-белых» повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

Федуну ясно дали понять, что «устраивать бунт» сейчас совсем не время. Таким образом, вариантов отказаться от матча за Суперкубок почти не осталось.

При этом, по словам источников, у «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарняк с «Торпедо». Но придeтся все же в Питере с «Зенитом», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (19)
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Hoahin
1655534174
Спорт вне политики)))
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Иван Петров 1986
1655535291
Разве можно против солнцеликого.
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SLADE2019
1655535339
Уж лучше бойкотировали, чем так слиться.
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Январь 59
1655535369
А почему из верхних административных кругов не порекомендовали провести игру в Лужниках? Небось после такого звоночка на форме Зенита добавился бы и желтокоричневый цвет.
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R_a_i_n
1655536026
Дураку понятно, что матч состоялся бы и так. Только это не решает вопроса предвзятости нашего футбола.
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NewLife
1655537208
Позвонили и сказали: понятно, что чемпионы галактики и гегемоны рфс вас обыграют, результат уже известен и согласован наверху, но если откажитесь, отключим вам газ и заморозим бабло в банках.
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Добрый Бобер
1655538530
По той администрации Гаага плачет, а они очередной трофей футбольному клубу его величества организовывают...
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rash1959
1655540329
Маленькая Специальная Футбольная Операция по деспартакизации Спартака.
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paracetamol
1655543193
А пусть бы и бойкотировал, все лучше, чем 1-7.
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Серёга-Динамовец
1655544405
Как много говна идёт от мяса,жду что б отказались, и моё Динамо сыграет с Зенитом,съезжу и поболею за родную команДу
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