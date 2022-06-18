«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок после звонка из администрации президента («Мутко против»)

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Московскому клубу объяснили, что сейчас не лучшее время для демонстративных бойкотов.

«Вопрос решен, и все из-за «звонка сверху». По моим данным, на решение боссов «красно-белых» повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

Федуну ясно дали понять, что «устраивать бунт» сейчас совсем не время. Таким образом, вариантов отказаться от матча за Суперкубок почти не осталось.

При этом, по словам источников, у «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарняк с «Торпедо». Но придeтся все же в Питере с «Зенитом», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».