«Вопрос только в деньгах». Булыкин высказался о будущем Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Пока неизвестно, куда перейдет Дзюба. Думаю, у него есть предложения. Вопрос в том, какое из предложений будет лучше, туда он и перейдет.
Я думаю, он хочет играть в европейских турнирах. Вопрос только в деньгах. Много сейчас не платят, а Артем является возрастным футболистом. В Турции возможно получить хороший контракт. Он может туда перейти.
Только время покажет, как он себя покажет. Там нужно адаптироваться к новым реалиям. Там можно не попасть в команду, не сработаться с партнерами, тренером, можно уйти в депрессию. Там очень много нюансов. Надеюсь, у него все получится, куда бы он не перешел», — заявил Булыкин.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: «Газета»