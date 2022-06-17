«Вопрос только в деньгах». Булыкин высказался о будущем Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Пока неизвестно, куда перейдет Дзюба. Думаю, у него есть предложения. Вопрос в том, какое из предложений будет лучше, туда он и перейдет.

Я думаю, он хочет играть в европейских турнирах. Вопрос только в деньгах. Много сейчас не платят, а Артем является возрастным футболистом. В Турции возможно получить хороший контракт. Он может туда перейти.

Только время покажет, как он себя покажет. Там нужно адаптироваться к новым реалиям. Там можно не попасть в команду, не сработаться с партнерами, тренером, можно уйти в депрессию. Там очень много нюансов. Надеюсь, у него все получится, куда бы он не перешел», — заявил Булыкин.