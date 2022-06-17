Широков – об Абаскале: «В «Спартак» уже приходил молодой тренер «Базеля». Получилось ни о чем»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.
– У «Спартака» новый тренер. Как вам?
– Посмотрим, какой результат у него будет. У «Спартака» уже был прецедент, когда из «Базеля» приходил молодой и перспективный тренер (Мурат Якин – прим. «Бомбардира»). В принципе, получилось ни о чем. Может быть, сейчас будет лучше.
Дело в том, что мы же внимательно не следим за ними, когда они работают там. К тому же одно дело тренировать за рубежом, совсем другое – здесь.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: «Матч ТВ»