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Широков – об Абаскале: «В «Спартак» уже приходил молодой тренер «Базеля». Получилось ни о чем»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

– У «Спартака» новый тренер. Как вам?

– Посмотрим, какой результат у него будет. У «Спартака» уже был прецедент, когда из «Базеля» приходил молодой и перспективный тренер (Мурат Якин – прим. «Бомбардира»). В принципе, получилось ни о чем. Может быть, сейчас будет лучше.

Дело в том, что мы же внимательно не следим за ними, когда они работают там. К тому же одно дело тренировать за рубежом, совсем другое – здесь.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии10
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  • ...
    Рейтинг: +10283

    alp 1 час назад

    а может, дать широкову потренировать спам? какие будут интересные диалоги, а, возможно и спарринги с судьями!

    1
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  • ...
    Рейтинг: +1288

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Очередной тренер у хряков становится физруком, пока не сбежит. Гыгыгы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14395

    NewLife 2 часа назад

    Якин не без успеха тренирует Швейцарию, а Широков ни о чем.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4654

    алдан2014 4 часа назад

    Кому интересно мнение этого чела? Зачем берут интервью у таких персонажей?

    4
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    ...
    Рейтинг: +673

    fakeid > алдан2014 4 часа назад

    кому интересен твой коммент? зачем ты его написал?

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +137

    Фёдор Горюнов > fakeid 3 часа назад

    Тебе раз ты ответил...

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +7943

    R_a_i_n > fakeid 2 часа назад

    Его коммент написан для помоечных. Первый на месте уже.

    3
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    Рейтинг: +10657

    Алексей З > алдан2014 2 часа назад

    Хочешь засветится ,"поливай" Спартак. Так вся эта приблуда ( Аршавин, Широков , Радимов,Быстров, Орлов) и попадают в информационное поле , тем более тесные связи с владельцами СМИ ( газпром-медиа ). Это заказ .
    Человека назначили неделю назад , ещё ни одной тренировки не провёл , но уже есть комментарии.
    Абсурд

    2
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    Рейтинг: +673

    fakeid > R_a_i_n 1 час назад

    да, федька был первым. а ты второй. гы-гы!

    1
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    Рейтинг: +18023

    Persona_non_Grata > fakeid 31 минуту назад

    Один раз не ... считается , а ты уже - два )))

    0
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