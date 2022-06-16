«Пари НН» подтвердил отставку Кержакова

Александр Кержаков официально покинул пост главного тренера «Пари НН».

Клуб объявил о завершении сотрудничества с 39-летним специалистом и его штабом.

«Кержаков возглавил нашу команду в дебютном для нас сезоне в российской Премьер-лиге, в июне 2021 года.

Клуб ждал непростой путь, но мы достойно преодолели все трудности, подарив нашим болельщикам яркие победы над грандами отечественного футбола, незабываемые эмоции в каждой игре.

И пусть концовка сезона выдалась нервной, мы сумели решить поставленную задачу и сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 11-е место», – говорится в пресс-релизе.