«Пари НН» подтвердил отставку Кержакова

Александр Кержаков официально покинул пост главного тренера «Пари НН».
Клуб объявил о завершении сотрудничества с 39-летним специалистом и его штабом.
«Кержаков возглавил нашу команду в дебютном для нас сезоне в российской Премьер-лиге, в июне 2021 года.
Клуб ждал непростой путь, но мы достойно преодолели все трудности, подарив нашим болельщикам яркие победы над грандами отечественного футбола, незабываемые эмоции в каждой игре.
И пусть концовка сезона выдалась нервной, мы сумели решить поставленную задачу и сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 11-е место», – говорится в пресс-релизе.
- С Кержаковым не продлили контракт.
- Новым тренером «Пари НН», вероятно, станет Михаил Галактионов.
Источник: сайт «Пари НН»