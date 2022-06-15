Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «Ваноли – предатель. Хорошо, что «Спартак» его выгнал»

Кавазашвили: «Ваноли – предатель. Хорошо, что «Спартак» его выгнал»

15 июня 2022, 15:37
6

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство московского клуба после перехода Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Это хороший пиар-ход «Зенита». Клуб взял маленький бриллиант, который вскоре превратится в большой.

Перед Бакаевым «Спартак» должен извиниться за то, что талантливого игрока выбросили из команды и ни на одну минуту не выпустили в финале кубка. Просто опозорили его. Предатель — это Ваноли. Хорошо, что его убрали.

— Получается, руководство «Спартака» некомпетентно, раз отпустили Бакаева?

— Федуны ничего не понимают в футболе, я это говорю как высочайший профессионал. Единственный недостаток для плохих людей в том, что я говорю правду. Это Федуну не нравится. То, что он творит с командой — это уму непостижимо. Поменять 19 тренеров за 19 лет — просто ужас! Здесь и ответ на вопрос об их компетентности.

Каттани пускай едет к себе в Италию. Это страна нас санкциями обложила, а он здесь сидит и улыбается. Хорошо, хоть Ваноли выгнали, и жаль, Каттани остался. Он, видите ли, разбирается в талантливых молодых футболистах, хотя в России ни разу не был.

Зачем этого Каттани кормить здесь? Есть свои спартаковские ветераны, которые не могут найти достойную работу.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

Еще по теме:
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
Еще один тренер, сбежавший из России в 2022 году, готов вернуться в РПЛ 17
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака» 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1655298641
Очень эмоционально, конечно с передергиванием, но в целом вынужден согласиться, ну пожалуй только - не думаю, что решение Ваноли в отношении Бакаева были самостоятельны, но зная или серьезно предполагая что уходишь, на хрена ему было вступать в конфликт и цепляться за Бакаева ...
Ответить
алдан2014
1655299536
Ваноли конечно подвёл команду,не известив заранее об уходе,но это не даёт права оскорблять его. При нём команда только только играть начала осмысленно
Ответить
NewLife
1655302930
Мания величия - первый признак шизофрении. Жалко спартаковских ветеранов, почти у всех поехала крыша.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
2
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
1
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
21
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
4
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
8
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
29
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
14
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+