Кавазашвили: «Ваноли – предатель. Хорошо, что «Спартак» его выгнал»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство московского клуба после перехода Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Это хороший пиар-ход «Зенита». Клуб взял маленький бриллиант, который вскоре превратится в большой.

Перед Бакаевым «Спартак» должен извиниться за то, что талантливого игрока выбросили из команды и ни на одну минуту не выпустили в финале кубка. Просто опозорили его. Предатель — это Ваноли. Хорошо, что его убрали.

— Получается, руководство «Спартака» некомпетентно, раз отпустили Бакаева?

— Федуны ничего не понимают в футболе, я это говорю как высочайший профессионал. Единственный недостаток для плохих людей в том, что я говорю правду. Это Федуну не нравится. То, что он творит с командой — это уму непостижимо. Поменять 19 тренеров за 19 лет — просто ужас! Здесь и ответ на вопрос об их компетентности.

Каттани пускай едет к себе в Италию. Это страна нас санкциями обложила, а он здесь сидит и улыбается. Хорошо, хоть Ваноли выгнали, и жаль, Каттани остался. Он, видите ли, разбирается в талантливых молодых футболистах, хотя в России ни разу не был.

Зачем этого Каттани кормить здесь? Есть свои спартаковские ветераны, которые не могут найти достойную работу.