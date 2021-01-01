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Кавазашвили: «Ваноли – предатель. Хорошо, что «Спартак» его выгнал»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство московского клуба после перехода Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— Это хороший пиар-ход «Зенита». Клуб взял маленький бриллиант, который вскоре превратится в большой.

Перед Бакаевым «Спартак» должен извиниться за то, что талантливого игрока выбросили из команды и ни на одну минуту не выпустили в финале кубка. Просто опозорили его. Предатель — это Ваноли. Хорошо, что его убрали.

— Получается, руководство «Спартака» некомпетентно, раз отпустили Бакаева?

— Федуны ничего не понимают в футболе, я это говорю как высочайший профессионал. Единственный недостаток для плохих людей в том, что я говорю правду. Это Федуну не нравится. То, что он творит с командой — это уму непостижимо. Поменять 19 тренеров за 19 лет — просто ужас! Здесь и ответ на вопрос об их компетентности.

Каттани пускай едет к себе в Италию. Это страна нас санкциями обложила, а он здесь сидит и улыбается. Хорошо, хоть Ваноли выгнали, и жаль, Каттани остался. Он, видите ли, разбирается в талантливых молодых футболистах, хотя в России ни разу не был.

Зачем этого Каттани кормить здесь? Есть свои спартаковские ветераны, которые не могут найти достойную работу.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: «РБ Спорт»

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