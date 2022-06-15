Кунде хочет перейти только в «Барсу». Он приостановил переговоры с «Челси» и «Ньюкаслом»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде хочет перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, ради перехода в каталонский клуб француз приостановил переговоры с «Челси» и «Ньюкаслом», которые готовы заплатить за Кунде 90 миллионов евро отступных.

Кунде сообщил о своем желании руководству «Севильи». «Барса» знает, что андалусийский клуб готов продать игрока за 65-70 миллионов евро, и попытается уговорить «Севилью» снизить сумму трансфера. В сделку могут включить Серджиньо Деста или Франсишку Тринкау.

В переходе Кунде заинтересован лично главный тренер «Барсы» Хави.