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Кунде хочет перейти только в «Барсу». Он приостановил переговоры с «Челси» и «Ньюкаслом»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде хочет перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, ради перехода в каталонский клуб француз приостановил переговоры с «Челси» и «Ньюкаслом», которые готовы заплатить за Кунде 90 миллионов евро отступных.

Кунде сообщил о своем желании руководству «Севильи». «Барса» знает, что андалусийский клуб готов продать игрока за 65-70 миллионов евро, и попытается уговорить «Севилью» снизить сумму трансфера. В сделку могут включить Серджиньо Деста или Франсишку Тринкау.

В переходе Кунде заинтересован лично главный тренер «Барсы» Хави.

  • В прошлом году 23-летний Кунде дебютировал за сборную Франции.
  • В этом сезоне у Кунде 44 матча, 3 гола, 1 ассист.
  • Игрок стоит 60 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo

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