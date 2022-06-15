«Заткнитесь, клоуны». Каррагер ответил критикам Саутгейта после 0:4 с Венгрией

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер пожжержал главного тренера команды Гарета Саутгейта после поражения в Лиге наций от Венгрии (0:4).

«Вы не понимаете, что творите. Заткнитесь, клоуны. Этот тренер показал со сборной в двух турнирах лучшие результаты с 1966 года», — написал Каррагер в твиттере.