«Заткнитесь, клоуны». Каррагер ответил критикам Саутгейта после 0:4 с Венгрией

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер пожжержал главного тренера команды Гарета Саутгейта после поражения в Лиге наций от Венгрии (0:4).
«Вы не понимаете, что творите. Заткнитесь, клоуны. Этот тренер показал со сборной в двух турнирах лучшие результаты с 1966 года», — написал Каррагер в твиттере.
- Это самое крупное поражение Англии в домашнем матче с 1928 года.
- Англичане дважды уступили Венгрии в Лиге наций.
- Англия дошла до финала Евро-2020 и до полуфинала ЧМ-2018.
Источник: твиттер Джейми Каррагера