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«Нужно забыть эту ночь». Кейн – о 0:4 с Венгрией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение в матче с Венгрией (0:4) в Лиге наций.

«После 0:2 мы играли просто непозволительно. Сейчас не время для паники. Мы должны быть готовы вернуться сильнее в сентябре.

Это наше первое крупное поражение за долгое время. Нужно забыть этот вечер.

Давайте не будем забывать, откуда мы пришли: первый финал [чемпионата Европы] за 60 лет, полуфинал чемпионата мира. Сравните с тем, где мы были за последние 50 лет», – сказал Кейн.

  • Это самое крупное поражение Англии в домашнем матче с 1928 года.
  • Англичане дважды уступили Венгрии в Лиге наций.
  • 4 июня Англия проиграла в Будапеште со счетом 0:1.

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Источник: BBC

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12813

    playsh 38 минут назад

    Честно физдюлей огребли англосаксы,поздно плакать...Заслужили,хи-хи...

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