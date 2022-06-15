«Нужно забыть эту ночь». Кейн – о 0:4 с Венгрией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение в матче с Венгрией (0:4) в Лиге наций.
«После 0:2 мы играли просто непозволительно. Сейчас не время для паники. Мы должны быть готовы вернуться сильнее в сентябре.
Это наше первое крупное поражение за долгое время. Нужно забыть эту ночь.
Давайте не будем забывать, откуда мы пришли: первый финал [чемпионата Европы] за 60 лет, полуфинал чемпионата мира. Сравните с тем, где мы были за последние 50 лет», – сказал Кейн.
- Это самое крупное поражение Англии в домашнем матче с 1928 года.
- Англичане дважды уступили Венгрии в Лиге наций.
- 4 июня Англия проиграла в Будапеште со счетом 0:1.
Источник: BBC