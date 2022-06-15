«Нужно забыть эту ночь». Кейн – о 0:4 с Венгрией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение в матче с Венгрией (0:4) в Лиге наций.

«После 0:2 мы играли просто непозволительно. Сейчас не время для паники. Мы должны быть готовы вернуться сильнее в сентябре.

Это наше первое крупное поражение за долгое время. Нужно забыть эту ночь.

Давайте не будем забывать, откуда мы пришли: первый финал [чемпионата Европы] за 60 лет, полуфинал чемпионата мира. Сравните с тем, где мы были за последние 50 лет», – сказал Кейн.