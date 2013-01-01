«Меня почтят минутой молчания на наших стадионах, когда я умру». Тренер Венгрии – о 4:0 над Англией

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после разгромной победы над Англией в гостевом матче 4-го тура Лиги наций.
«Когда я умру (надеюсь, это случится нескоро), меня почтят минутой молчания на венгерских стадионах», – сказал Росси.
- Англия потерпела крупнейшее домашнее поражение с 1928 года.
- Сборная пропустила 4 гола впервые с 1953 года.
- Венгрия вышла на первое место в группе Лиги наций.