«Меня почтят минутой молчания на наших стадионах, когда я умру». Тренер Венгрии – о 4:0 над Англией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после разгромной победы над Англией в гостевом матче 4-го тура Лиги наций.

«Когда я умру (надеюсь, это случится нескоро), меня почтят минутой молчания на венгерских стадионах», – сказал Росси.

Англия потерпела крупнейшее домашнее поражение с 1928 года.

Сборная пропустила 4 гола впервые с 1953 года.

Венгрия вышла на первое место в группе Лиги наций.