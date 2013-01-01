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«Меня почтят минутой молчания на наших стадионах, когда я умру». Тренер Венгрии – о 4:0 над Англией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после разгромной победы над Англией в гостевом матче 4-го тура Лиги наций.

«Когда я умру (надеюсь, это случится нескоро), меня почтят минутой молчания на венгерских стадионах», – сказал Росси.

  • Англия потерпела крупнейшее домашнее поражение с 1928 года.
  • Сборная пропустила 4 гола впервые с 1953 года.
  • Венгрия вышла на первое место в группе Лиги наций.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    efdghj 33 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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