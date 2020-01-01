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Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что правило пяти замен в футболе утвердили на постоянной основе.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет – 22 игрока, а количество замен оставалось прежним.

Была несостыковка. Если в распоряжении большее количество игроков, почему бы их не выпускать.

Что касается того, кому это даст преимущество, – это вопрос сложный. Зависит от того, насколько та или иная команда полноценно укомплектована, есть ли в распоряжении 18-20 футболистов в обойме», – сказал Семак.

  • Впервые решение о 5 заменах было принято в мае 2020 года.
  • Причина – интенсивный календарь, обусловленный вынужденной паузой из-за пандемии коронавируса.
  • Заменить 5 футболистов можно, используя 3 временных слота без учета перерывов матчей.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7892

    R_a_i_n 27 минут назад

    Пофигу кто как укомплектован. 5 замен поднимут зрелищность.

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