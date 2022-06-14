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  • Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

14 июня 2022, 18:16
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что правило пяти замен в футболе утвердили на постоянной основе.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет – 22 игрока, а количество замен оставалось прежним.

Была несостыковка. Если в распоряжении большее количество игроков, почему бы их не выпускать.

Что касается того, кому это даст преимущество, – это вопрос сложный. Зависит от того, насколько та или иная команда полноценно укомплектована, есть ли в распоряжении 18-20 футболистов в обойме», – сказал Семак.

  • Впервые решение о 5 заменах было принято в мае 2020 года.
  • Причина – интенсивный календарь, обусловленный вынужденной паузой из-за пандемии коронавируса.
  • Заменить 5 футболистов можно, используя 3 временных слота без учета перерывов матчей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1655221840
Пофигу кто как укомплектован. 5 замен поднимут зрелищность.
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portero
1655229448
Можно переломить ход игры, пять замен это хорошо, надеюсь шансы молодым давать будут чаще....
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Plyash
1655239207
Здорово будет,конечно,зрелищность повысится до последних минут.Я бы разрешил пять замен полевых игроков,шестую замену только для голкипера.
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