Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что правило пяти замен в футболе утвердили на постоянной основе.

«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет – 22 игрока, а количество замен оставалось прежним.

Была несостыковка. Если в распоряжении большее количество игроков, почему бы их не выпускать.

Что касается того, кому это даст преимущество, – это вопрос сложный. Зависит от того, насколько та или иная команда полноценно укомплектована, есть ли в распоряжении 18-20 футболистов в обойме», – сказал Семак.