Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что правило пяти замен в футболе утвердили на постоянной основе.
«Само решение я считаю правильным ввиду того, что в заявке на игру на протяжении последних лет – 22 игрока, а количество замен оставалось прежним.
Была несостыковка. Если в распоряжении большее количество игроков, почему бы их не выпускать.
Что касается того, кому это даст преимущество, – это вопрос сложный. Зависит от того, насколько та или иная команда полноценно укомплектована, есть ли в распоряжении 18-20 футболистов в обойме», – сказал Семак.
- Впервые решение о 5 заменах было принято в мае 2020 года.
- Причина – интенсивный календарь, обусловленный вынужденной паузой из-за пандемии коронавируса.
- Заменить 5 футболистов можно, используя 3 временных слота без учета перерывов матчей.
Источник: ТАСС