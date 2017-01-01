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Правило пяти замен в футболе утверждено на постоянной основе

Сегодня, 13 июня, проходит ежегодное общее собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

В ходе него было утверждено на постоянной основе правило пяти замен.

«IFAB получил поддержку от всего футбольного сообщества в том, чтобы внести пункт о пяти заменах в правила на постоянной основе», – говорится в комментарии организации.

  • Впервые решение о 5 заменах было принято в мае 2020 года.
  • Причина – интенсивный календарь, обусловленный вынужденной паузой из-за пандемии коронавируса.
  • Заменить 5 футболистов можно, используя 3 временных слота без учета перерывов матчей.

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Источник: твиттер IFAB

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