Правило пяти замен в футболе утверждено на постоянной основе

Сегодня, 13 июня, проходит ежегодное общее собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

В ходе него было утверждено на постоянной основе правило пяти замен.

«IFAB получил поддержку от всего футбольного сообщества в том, чтобы внести пункт о пяти заменах в правила на постоянной основе», – говорится в комментарии организации.

Впервые решение о 5 заменах было принято в мае 2020 года.

Причина – интенсивный календарь, обусловленный вынужденной паузой из-за пандемии коронавируса.

Заменить 5 футболистов можно, используя 3 временных слота без учета перерывов матчей.