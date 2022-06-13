Правило пяти замен в футболе утверждено на постоянной основе

Сегодня, 13 июня, проходит ежегодное общее собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

В ходе него было утверждено на постоянной основе правило пяти замен.

«IFAB получил поддержку от всего футбольного сообщества в том, чтобы внести пункт о пяти заменах в правила на постоянной основе», – говорится в комментарии организации.