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В «Спартаке» объяснили, почему назначили Абаскаля главным тренером

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб назначил Гильермо Абаскаля главным тренером.

«Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера? Я делаю это на основании требований, которые нужны «Спартаку».

За пать месяцев работы в «Базеле» он улучшил все, за исключением угловых в атаке. Здесь тренирует не имя, а его желание и мотивация.

Я общался с Абаскалем – его уровень очень высок. Мне нет дела до его возраста, Тедеско приходил сюда в 34», – сказал Каттани на пресс-конференции.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 13:01
Комментарии7
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    Рейтинг: +1714

    lek! 17 минут назад

    Может у него получится , просто Спартаку нужно набраться терпения и не выгонять его сразу.

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    Рейтинг: +10

    wersevx 32 минуты назад

    Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

    0
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    Рейтинг: +975

    Mirak92 > wersevx 18 минут назад

    мля внатуре ты прав
    сам зашел ,*****
    сайт супер
    выйграл много + твою мамку на толпу раздербанить дали
    пес вшивый

    0
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    Рейтинг: +5156

    AtticusFinch 1 час назад

    Почему? да любят в Спартаке ноунеймов))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16914

    Garrincha58 1 час назад

    да наср...ть кого и почему

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +527

    3meeeD 1 час назад

    Это и есть то заявления?)))
    Полезное

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    Рейтинг: +1151

    Taps 1 час назад

    Ха-ха-ха ...
    Один год - один тренер.
    10 лет - 10 тренеров.
    Из гнилья конфетку не слепишь.

    1
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