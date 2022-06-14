В «Спартаке» объяснили, почему назначили Абаскаля главным тренером

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб назначил Гильермо Абаскаля главным тренером.

«Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера? Я делаю это на основании требований, которые нужны «Спартаку».

За пать месяцев работы в «Базеле» он улучшил все, за исключением угловых в атаке. Здесь тренирует не имя, а его желание и мотивация.

Я общался с Абаскалем – его уровень очень высок. Мне нет дела до его возраста, Тедеско приходил сюда в 34», – сказал Каттани на пресс-конференции.