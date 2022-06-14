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  • В «Спартаке» объяснили, почему назначили Абаскаля главным тренером

В «Спартаке» объяснили, почему назначили Абаскаля главным тренером

14 июня 2022, 13:01
12

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему клуб назначил Гильермо Абаскаля главным тренером.

«Вы думаете, что я неправильно подбираю тренера? Я делаю это на основании требований, которые нужны «Спартаку».

За пать месяцев работы в «Базеле» он улучшил все, за исключением угловых в атаке. Здесь тренирует не имя, а его желание и мотивация.

Я общался с Абаскалем – его уровень очень высок. Мне нет дела до его возраста, Тедеско приходил сюда в 34», – сказал Каттани на пресс-конференции.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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Taps
1655201197
Ха-ха-ха ... Один год - один тренер. 10 лет - 10 тренеров. Из гнилья конфетку не слепишь.
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3meeeD
1655201918
Это и есть то заявления?))) Полезное
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Garrincha58
1655201937
да наср...ть кого и почему
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ArReal
1655202110
Почему? да любят в Спартаке ноунеймов))
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wersevx
1655204715
Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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lek!
1655205603
Может у него получится , просто Спартаку нужно набраться терпения и не выгонять его сразу.
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Slavan62
1655210219
Зарема его выбрала. У вас уже как при Екатерине
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алдан2014
1655211269
Мы уже до того привыкли к этой чехарде тренеров,что стало всё равно,кто. Состав в команде неплохой,спасибо Катани,русских парней неплохих нашёл в команду
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vladimir-7
1655216114
Какой-то Лука Каттани, весь Совет директоров спартака прокатил с назначением Герьмо Абасс.ля, словно сыграл в игру "угадай, где шарик". "Фратрия", ты где? Гони придурков, вместе с Федуном из руководства клубом, а то будете ещё лет 20 ждать чемпионства.
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paracetamol
1655219003
Ученичек изгнанного и обгаженного свинками Унаи. Ну что ж, посмотрим!
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